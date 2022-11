Spielabbruch in Benrath: Kosova sieht keinen rassistischen Hintergrund Bezirksliga, Gruppe 1: Interimstrainer Erblin Peshku spricht nicht nur von einem verbalen, sondern von einem körperlichen Angriff auf den Schiri-Assistenten.

Am Montag hatte FuPa über den Abbruch der Bezirksliga-Partie vom Sonntag zwischen dem VfL Benrath und dem FC Kosova berichtet. Beim Stand von 2:0 für die Gäste hatte sich das Schiedsrichterteam für einen Abbruch entschieden, weil sich einer der beiden Schiedsrichter von einem auf das Feld stürmenden Zuschauer nach einem vermeintlichen Wortgefecht bedroht fühlte. In einer Stellungnahme in den sozialen Medien hatte der VfL Benrath dafür Verständnis gezeigt und um Hinweise aus dem Zuschauerbereich gebeten, da das Gerücht kursiere, es habe zuvor eine womöglich sogar rassistische Beleidigung seitens des Assistenten gegen den Zuschauer gegeben ( wir berichteten hier ).

Zu diesem Themenbereich noch nichts gesagt hatte bislang die Seite des FC Kosova, und hört man nun das, was Interimstrainer Erblin Peshku dazu sagt, so hört sich das schon ganz anders an. "Von einer Beleidigung, gar einer rassistischen, kann hier überhaupt keine Rede sein", sagt Gashi. "Es ist auch unserem Vorstand besonders wichtig, dass hier das Schiedsrichtergespann in Schutz genommen wird. Der Zuschauer ist keineswegs nur verbal mit dem Assistenten aneinandergeraten, er hat ihn auch körperlich angegriffen. Das kann ich schon deshalb bestätigen, weil ich selbst dazwischen gegangen bin", führt der Interimscoach weiter aus und merkt an, dass es von dem Zwischenfall auch Videomaterial gibt. Dass die Schiedsrichter das Spiel abbrachen, ist für Kosova wie für den VfL Benrath nachvollziehbar.

Einige Minuten vor dem Abpfiff hatte es einen Platzverweis gegen einen Spieler des VfL Benrath gegeben. "Es hieß, der Zuschauer sei der Bruder des Spielers gewesen, der da die Rote Karte bekommen hatte. Ob das stimmt, kann ich aber nicht sagen", erklärt Peshku. "Die Erklärung des VfL Benrath klingt für mich ein wenig so, als wollten sie sich selbst damit aus der Affäre ziehen. Aber der Zuschauer kam ja klar aus ihrem Lager."