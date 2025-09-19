– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Spielabbruch in B-Liga Dieburg nach Kopfstoß und Faustschlag Die Partie zwischen dem PSV Groß-Umstadt und der KSG Georgenhausen II in der Kreisliga B Dieburg fand ein unschönes Ende +++ Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung Verlinkte Inhalte Kreisliga B Dieburg Georgenhsn. II Groß-Umstadt

Groß-Umstadt. Mit Tumulten und einem Polizeieinsatz endete am Mittwochabend die Partie zwischen dem PSV Groß-Umstadt und der KSG Georgenhausen II schon in der ersten Halbzeit. Der Schiedsrichter brach das Spiel der Kreisliga B Dieburg vor der Pause beim Stand von 1:0 für die Gastgeber ab. Grund war eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, in deren Folge es Tumulte gegeben hatte.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Gegen 19.30 Uhr war die Polizei in Dieburg zu einer Auseinandersetzung am Sportplatz gerufen worden. Nach Erkenntnissen der Beamten waren ein Trainer der Gastmannschaft und ein Anhänger der Heimmannschaft aneinandergeraten. Dabei soll es nach Informationen dieser Redaktion um strittige Aktionen im Spiel gegangen sein. Polizei Dieburg ermittelt wegen Körperverletzung