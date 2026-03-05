 2026-03-05T07:49:35.839Z

Spielabbruch in Alsbach: FCA-Akteur für 24 Partien gesperrt

Urteil des Sportgerichts ist gefallen +++ ein Ansbacher wird hart bestraft

von Oliver Strerath · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Alsbach. Nach dem Abbruch der Gruppenliga-Partie zwischen dem FC Alsbach und dem TSV Altheim im vergangenen November ist nun das das Urteil beim Sportgericht des Hessischen Fußball-Verbands gefallen. Die Vereine kommen dabei gut weg. Einen Alsbacher Fußballer, der sich als Zuschaue rassistische Beleidigungen hat zu Schulden kommen lassen, trifft es dagegen hart. Mehr über das Urteil erfahrt ihr bei Echo online.