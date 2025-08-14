Spielabbruch im Testspiel: Welheim-Teamkollegen gehen aufeinander los

Am kommenden Wochenende startet der FC Welheim IV in die neue Spielzeit in der Kreisliga C Oberhausen & Bottrop, Gruppe 2. Vor dem Auftakt gegen die Reserve von DJK Adler Oberhausen am Sonntag kam es im Abschlusstest gegen den SC Croatia II am vergangenen Wochenende zu einem Eklat. Aufgrund einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Spielern der Bottroper musste der Testauftritt vorzeitig abgebrochen werden.

Ende Juli hat die Viertvertretung des FC Welheim ein erster Mal in dieser Sommer-Vorbereitung getestet, gegen die Zweitauswahl des FC Sterkrade 72 gab es einen 4:2-Auswärtserfolg. Eine Woche darauf erzielten die Bottroper ein torreiches 5:5-Remis gegen den VfB Lohberg II, ehe am vergangenen Sonntag der dritte und letzte Test der Vorbereitung auf dem Programm stand. Die Begegnung gegen den SC Croatia II musste wegen eines Vorfalls in den eigenen Reihen allerdings abgebrochen werden. Burak Alpinar, Vorstandsvorsitzender des FC Welheim, äußert sich im Anschluss an die Partie zu der Auseinandersetzung und klärt über den Vorfall auf.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls lag der FC Welheim mit 1:0 in Führung, bis sich Schiedsrichter Frank Nolte dazu gezwungen sah, die Begegnung abzubrechen. Vorstandsvorsitzender Burak Alpinar schildert gegenüber der WAZ seine Sicht auf den Vorfall: „Es hatte nichts mit der gegnerischen Mannschaft zu tun. Zwei Spieler unserer Mannschaft haben sich gegenseitig hochgeschaukelt. Dann hat der eine die Rote Karte gesehen, hat aber seinen Mitspieler von außen weiter provoziert. Dann haben sie sich gegenseitig angeschrien. Der eine ist auf den anderen losgegangen, bevor es zu Handgreiflichkeiten kam, hat der Schiedsrichter es abgebrochen“, blickt Alpinar auf die kuriose Auseinandersetzung zurück.

Vor dem Ligaauftakt am Sonntag ist eine solche interne Auseinandersetzung nicht gerade die beste Voraussetzung, was auch der Vorsitzende weiß. Über Konsequenzen gegenüber dem verantwortlichen Spieler mussten sich im Anschluss aber keine Gedanken gemacht werden, wie Alpinar anführt: „Bevor wir uns über die Konsequenzen Gedanken machen konnten, hat er seinen Rücktritt erklärt und wird sich verabschieden“, hebt Alpinar abschließend hervor.