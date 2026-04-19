Spielabbruch im Castroper Derby: Schweriner Mannschaft geht vom Platz

– Foto: Thorsten Wiethege

Es ist eine Protestaktion, die seinesgleichen sucht. Im Derby der Bezirksliga 10 zwischen dem FC Castrop-Rauxel und der SpVg Blau-Gelb Schwerin sind die Spieler der Gäste direkt nach Anpfiff vom Platz gegangen. Dem Schiedsrichter blieb nichts anderes übrig, als die Partie abzubrechen.

Der Protest der Spieler dürfte sich gegen die Ereignisse richten, die im Vorfeld der Partie passiert sind. Beide Vereine fusionieren zur kommenden Spielzeit zum FC Blau-Gelb Castrop-Rauxel. Ein Schweriner Vorstandsmitglied hatte Timo Muth, Coach der SpVg BG Schwerin, aufgefordert, die Partie absichtlich zu verlieren, damit der FC Castrop-Rauxel weiterhin im Aufstiegsrennen zur Landesliga bleibt. Muth war daraufhin zurückgetreten.