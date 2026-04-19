Spielabbruch im Castroper Derby: Schweriner Mannschaft geht vom Platz

Es ist eine Protestaktion, die seinesgleichen sucht. Im Derby der Bezirksliga 10 zwischen dem FC Castrop-Rauxel und der SpVg Blau-Gelb Schwerin sind die Spieler der Gäste direkt nach Anpfiff vom Platz gegangen. Dem Schiedsrichter blieb nichts anderes übrig, als die Partie abzubrechen.
Der Protest der Spieler dürfte sich gegen die Ereignisse richten, die im Vorfeld der Partie passiert sind. Beide Vereine fusionieren zur kommenden Spielzeit zum FC Blau-Gelb Castrop-Rauxel. Ein Schweriner Vorstandsmitglied hatte Timo Muth, Coach der SpVg BG Schwerin, aufgefordert, die Partie absichtlich zu verlieren, damit der FC Castrop-Rauxel weiterhin im Aufstiegsrennen zur Landesliga bleibt. Muth war daraufhin zurückgetreten.
Im Endeffekt ist durch den Nichtantritt der Schweriner Spieler tatsächlich eingetreten, dass der FC Castrop-Rauxel auf dem leichtmöglichsten Weg die drei Punkte eingefahren hat. Die Hintergründe zum Protest werden nun mit Spannung erwartet. Ob es tatsächlich der richtige Weg war, sämtliche Bemühungen rund um die Partie, sei es der Zuschauer oder der Ehrenamtlichen, ad absurdum zu stellen, erscheint fraglich.
Rainer Dinter, Schwerins Vorsitzender, erklärt gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten": "Damit habe ich in keinster Weise gerechnet. Wir müssen das Ganze jetzt schnell aufarbeiten. Mehr kann ich so kurz nach dem Abbruch zu der Thematik nicht sagen."
Interims-Spielertrainer Nico Kaufmann hält sich bedeckt: „Wir werden uns mit dem Vorstand besprechen und uns dann auch als Mannschaft äußern.“