Allgemeines
Nach Tumulten in C-Liga: Kreissportgericht bestraft Fortuna Wetzlar, Rot-Weiß Wetzlar II und Genclerbirligi Wetzlar. (Symbolbild) © BCFC - stock.adobe.com
Nach Tumulten in C-Liga: Kreissportgericht bestraft Fortuna Wetzlar, Rot-Weiß Wetzlar II und Genclerbirligi Wetzlar. (Symbolbild)

Spielabbruch: Gericht bestraft Fortuna und Rot-Weiß Wetzlar

Teaser KLC WETZLAR: +++ Im November war in der Fußball-C-Liga die Partie Fortuna Wetzlar gegen Rot-Weiß Wetzlar II abgebrochen worden. Nun hat das Kreissportgericht ein außergewöhnliches Urteil gefällt +++

KLC 2 Wetzlar
For. Wetzlar
RW Wetz II

Aßlar-Werdorf. Knapp drei Wochen nach dem Spielabbruch zwischen Fortuna Wetzlar und Rot-Weiß Wetzlar II in der Fußball-C-Liga (Gruppe 2) hat das Sportgericht Wetzlar ein überraschendes Urteil gefällt. Diese Redaktion klärt, worum es ging, wie das Gremium unter Vorsitz von Julian Stroh in Werdorf entschied und welche Begründung vorliegt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

