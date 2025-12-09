Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielabbruch: Gericht bestraft Fortuna und Rot-Weiß Wetzlar
Teaser KLC WETZLAR: +++ Im November war in der Fußball-C-Liga die Partie Fortuna Wetzlar gegen Rot-Weiß Wetzlar II abgebrochen worden. Nun hat das Kreissportgericht ein außergewöhnliches Urteil gefällt +++
Aßlar-Werdorf. Knapp drei Wochen nach dem Spielabbruch zwischen Fortuna Wetzlar und Rot-Weiß Wetzlar II in der Fußball-C-Liga (Gruppe 2) hat das Sportgericht Wetzlar ein überraschendes Urteil gefällt. Diese Redaktion klärt, worum es ging, wie das Gremium unter Vorsitz von Julian Stroh in Werdorf entschied und welche Begründung vorliegt.