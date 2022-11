Spielabbruch - FSM Gladbeck weigert sich, Partie fortzusetzen In der Bezirksliga 9 wurde die Partie zwischen RWT Herne und FSM Gladbeck nach der Halbzeit nicht wieder angepfiffen, da sich die Gäste weigerten, die Partie fortzusetzen.

Doch was war passiert? Zahlreiche offensichtliche Fehlentscheidungen zu Ungunsten der Gäste habe der Schiedsrichter in der ersten Hälfte getroffen, teilt Colak gegenüber FuPa Westfalen mit. Zudem sei auch der Platzverweis gegen dem Gladbecker Spieler in der zweiten Minute der Nachspielzeit unter merkwürdigen Umständen zustande gekommen. "Kurz vor der Halbzeit bekam er die zweite Gelbe und der Schiedsrichter hat ihn weiter spielen lassen, kurz danach wurde er von einem gegnerischen Spieler darauf hingewiesen, dass er bereits eine gelbe Karte hatte, erst danach zeigte er unserem Spieler verspätet die Rote Karte", so Colak.

Zuschauer und auch Herner Ordner hätten sich ebenfalls über die Fehlentscheidungen, u. a. den Elfmeter für Herne, gewundert, so Colak, der ausführt, dass der Schiedsrichter sehr provozierende Ansagen gegenüber dem Gladbecker Trainerteam getätigt hätte. FSM-Trainer Engin Canikli erklärt in der Lokalpresse "WAZ": ‟Als ein Fan von uns gerufen hat, er soll vernünftig pfeifen, kam der Schiedsrichter zu mir und hat gesagt: Achtet mal auf das, was ich jetzt mit euch mache", und sagte abschließend: "Der Schiedsrichter hat uns heute auseinander genommen, ich werde meine Entscheidung nicht bereuen, sondern stehe dazu.”

Nach FuPa-Informationen hat der Schiedsrichter im Spielbericht vermerkt, "dass ihm aufgefallen ist, dass die Gastmannschaft bei jeder Aktion von mir gemeckert hat." Zudem sei ein Gladbecker Spieler auf ihn zugekommen und habe ihn mit den Worten beleidigt: "Du kannst dich bei mir anmelden, dann bekommst du von mir mehr Geld."