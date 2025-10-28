Spielabbruch: Efze erhält 3:0-Wertung

Das wegen einer schweren Verletzung eines Gästespielers abgebrochene Kreisliga-A1-Spiel zwischen der FSG Efze 04 und dem SC Edermünde II vom 19. Oktober ist vom Sportgericht nachverhandelt worden. Die Partie wurde im Nachgang mit 3:0 zugunsten der Gastgeber gewertet

Efze hatte bereits nach rund 20 Minuten eine 2:0-Führung herausgespielt, als ein Spieler der Gäste schwer verletzt wurde. Ein Rettunswagen musste anrücken; der Verletzte wurde vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Schiedsrichter entschied zunächst, die Begegnung wiederaufnehmen zu lassen. Die Mannschaft des SC Edermünde II verweigerte jedoch die Fortsetzung, woraufhin das Spiel abgebrochen wurde.

Der SC Edermünde II hat somit Punkte im Rennen auf die Meisterschaft am grünen Tisch verlorern.