Spielabbruch der anderen Art bei C-Jugendspiel in Wiesbaden

Wiesbaden. Abbruch, weil eine Mannschaft nicht weiterspielt. Auch das ist eine Facette des Fußballs. Passiert beim Spiel der 1. C-Junioren-Kreisklasse TuS Nordenstadt III gegen FC Bierstadt II, das ist der Altersklasse der 12- bis 14-Jährigen. Im Raum steht: Von Bierstadter Seite soll nicht zu Ende gespielt worden sein. Bierstadts Trainer soll mit der Spielleitung der jungen Schiedsrichterin nicht einverstanden gewesen sein und permanent auf sie eingeredet haben. „Eine Mannschaft vom Platz zu nehmen, das geht einfach gar nicht“, stellt Kreis-Jugendwart Siggi Maurer generell fest. Kreisfußballwart Jürgen Brose setzt dieses Verhalten einer Spielaufgabe gleich und bekräftigt: „Wenn es um einen Spielabbruch geht, ist das einzig dem Schiedsrichter zu überlassen.“

Die komplexe Angelegenheit mit höchst unterschiedlichen Sichtweisen der Geschehnisse führte im Nachgang zu einer Aufarbeitung, die angesichts umfangreicher Stellungnahmen sowie der Urteilsfindung und Begründung allen Beteiligten viel Zeit und Energie abverlangt haben dürfte. Und nun zu zwei Einzelrichterurteilen geführt hat.

Der FC Bierstadt wird aufgrund eines „leichten Falls“ des Spielabbruchs mit 100 Euro Geldstrafe belangt, die Partie wird zudem mit 3:0 für Nordenstadt gewertet. Im zweiten Urteil wurde der Trainer der FCB-C-Jugend per Einzelrichterurteil mit einer Platz- und Trainersperre vom 31. August bis zum 21. September belegt, ferner mit 100 Euro Geldstrafe.