Spielabbruch – defekter Flutlichtmast bringt Spielplan durcheinander

Spielabbrüche wegen eines Flutlichtausfalls gab es in den vergangenen Jahren immer wieder in der Region. Häufig lag das an Zeitschaltuhren, die den Flutlichtbetrieb zu später Stunde automatisch abschalten. Blöd, wenn dann auf dem Platz noch ein Fußballspiel läuft – wie in dieser Saison beim Duell zwischen dem VfL Tönisberg und den Sportfreunden Neuwerk. Was oft folgt, sind Sportgerichtsverhandlungen, in denen das Heimteam zumeist beteuert, von der Zeitschaltuhr nichts gewusst zu haben – in der Regel ohne Erfolg.
Anders verhielt es sich beim Spielabbruch am Wochenende zwischen dem Polizei SV und dem VfB Korschenbroich. Auch hier fiel zwar ein Teil des Flutlichts aus – nach Darstellung des PSV jedoch ohne Verschulden des Gastgebers. Eine Lampe an einem Flutlichtmast ging kaputt, was bei den alten Anlagen vor Ort größere Auswirkungen hat als bei modernen, LED-betriebenen Strahlern. 15 Minuten wurde gewartet und die Anlage neu gestartet, doch die Lampe sprang nicht wieder an. Der Schiedsrichter entschied daraufhin, die Partie abzubrechen.
„Er sagte, er sehe nicht mehr genug“, berichtet Nino Curti, Fußballabteilungsleiter des PSV. Seiner Auffassung nach hätte die Begegnung durchaus fortgesetzt werden können. „Aber der Schiedsrichter hat eben das letzte Wort.“
Die Partie war ursprünglich um 20 Uhr angepfiffen worden. Zum Zeitpunkt des Abbruchs führte der Polizei SV mit 1:0 – Jason Krüer hatte in der 59. Minute getroffen. „Für uns war das natürlich schlecht“, sagt Curti.
Für beide Teams geht es im Endspurt der Liga allerdings nicht mehr um viel. Der Klassenerhalt ist sowohl für den PSV als auch für den VfB gesichert. Es geht lediglich noch um die Platzierung zwischen Rang drei und acht.
Da die Radrennbahn am Volksgarten eine städtische Anlage ist, sieht der Polizei SV die Verantwortung für den Flutlichtausfall nicht bei sich. Für den Staffelleiter braucht es nun eine Bestätigung der Stadt. Bei einem nachweislich unverschuldeten Defekt muss das Sportgericht in der Regel nicht eingreifen – es muss lediglich ein neuer Spieltermin gefunden werden.
Zunächst war der kommende Mittwoch, 29. April, auserkoren worden. Anpfiff: 20 Uhr. Curti ist jedoch wenig optimistisch, dass die Stadt bis dahin die defekte Flutlichtanlage instandgesetzt hat. Unter Umständen könnte ebenfalls das kommende Heimspiel am 8. Mai, einen Freitagabend, betroffen sein. Vorsorglich soll auch diese Partie umgeplant werden.
Vorteil: Aufgrund der hohen Feiertagsdichte im Mai bieten sich einige Tage abseits des Spielbetriebs am Wochenende an, um die Partie zu einer unkomplizierten Tageszeit anzusetzen.