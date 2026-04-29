Spielabbruch – defekter Flutlichtmast bringt Spielplan durcheinander

Für beide Teams geht es im Endspurt der Liga allerdings nicht mehr um viel. Der Klassenerhalt ist sowohl für den PSV als auch für den VfB gesichert. Es geht lediglich noch um die Platzierung zwischen Rang drei und acht.

Kein Fall fürs Sportgericht?

Da die Radrennbahn am Volksgarten eine städtische Anlage ist, sieht der Polizei SV die Verantwortung für den Flutlichtausfall nicht bei sich. Für den Staffelleiter braucht es nun eine Bestätigung der Stadt. Bei einem nachweislich unverschuldeten Defekt muss das Sportgericht in der Regel nicht eingreifen – es muss lediglich ein neuer Spieltermin gefunden werden.

Zunächst war der kommende Mittwoch, 29. April, auserkoren worden. Anpfiff: 20 Uhr. Curti ist jedoch wenig optimistisch, dass die Stadt bis dahin die defekte Flutlichtanlage instandgesetzt hat. Unter Umständen könnte ebenfalls das kommende Heimspiel am 8. Mai, einen Freitagabend, betroffen sein. Vorsorglich soll auch diese Partie umgeplant werden.