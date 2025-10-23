Spielabbruch beim Züri-Derby

Keine Punkte für die Zürcher Teams am Wochenende. Das Derby zwischen Oerlikon und Schlieren wurde nach einer Verletzung der Schiedsrichterin Sortino abgebrochen. Die weiteren Zürcher Teams blieben ohne Punkte. Die Reserven von Winterthur wehren sich zäh gegen den Tabellenführer aus Yverdon, müssen sich schlussentlich aber mit 2:1 beugen. Der FC Wädenswil hat beim Gastspiel in Sion keine Chance und verliert mit 3:0. Zu den einzelnen Spielen:
Der FC Wil empfing das Schlusslicht aus Solothurn. Dabei konnten die punktelose Solothurninnen bis zur Halbzeit das 0:0 halten. In der zweiten Halbzeit zeigten die Gastgeberinnen ihre Stärke: In der 52. Minute erzielte Gaja Di Gaetano das 1:0. Neun Minuten später erhöhte Victoria Bischof auf 2:0 und sicherte den Sieg. Bei Solothurn stand zum ersten Mal Jassem Samir an der Seitenlinie. Er hat das Traineramt von Naomi Bünger übernommen.
Dem FC Küssnacht a/R stand die schwere Reise zu Etoile Carouge FC an. Vor 50 Zuschauern brachte Mara Studer die Gäste in der 20. Minute mit einem Abstauber in Führung. Im zweiten Durchgang erhöhte Studer in der 61. Minute per Freistoss auf 0:2. Ein souveräner Auftritt des Teams des Trainerinnen-Duo Neugel/Käslin.
Am Sonntag kam es zum Spitzenspiel zwischen dem FC Winterthur und Yverdon Sport FC. Yverdon wurde der Favoritenrolle gerecht und setzte sich mit 2:1 knapp durch. Carina Da Costa Vilela eröffnete in der 24. Minute das Skore. Ilona Guede erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0. Amanda Sigrist gelang in der 87. Minute der Anschlusstreffer für Winterthur, der Ausgleich wollte in der Schlussphase nicht mehr fallen.
Der FC Lugano dominierte im Duell gegen den FC Ostermundigen und feierte einen klaren 4:1-Sieg. Aline Oliva eröffnete in der 38. Minute den Torreigen, gefolgt von Sabina Di Muro, die kurz vor der Halbzeit auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel traf Anna Crapanzano zum 3:0. Lucrezia Sasso krönte die Leistung mit einem Kopfballtor in der 74. Minute. Ostermundigen konnte durch Lavinia Horning in der 78. Minute zwar verkürzen, doch der Sieg für Lugano war nie in Gefahr.
Auch der FC Sion gewinnt das Spiel gegen einen Aufsteiger - den FC Wädenswil - klar mit 3:0. Bereits in der 9. Minute traf Inès Aymon. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Maria Sanchez Hali in der 45. Minute auf 2:0. Sie setzte in der 75. Minute noch einen drauf und sicherte mit ihrem zweiten Treffer den klaren Sieg für Sion.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Sion – FC Wädenswil 3:0
FC Sion: Elise Rebord, Sara Rocha Botelho, Matilde Varzea Figueiras, Maeva Fontannaz (72. Leona Kajtazi), Laetitia Conus (79. Léa Gay-Crosier), Inès Aymon (59. Elisabeth Diakite), Morgane Malherbe (46. Laura Muller), Kenza Abidi, Emilie Délèze, Maria Sanchez Hali (79. Sabrina Vieira Oliveira), Léa Abadou - Trainer: Eric Cavada - Co-Trainer: Olivier Polo
FC Wädenswil: Nubia Rispoli, Lillo Geiger, Leandra Tanner, Bigna Färber, Manon Camor, Jessica Morf, Jessica Berger, Giulia Cortesi, Iva Caluori (46. Stela Babic), Clara Henricsson, Linda Krienbühl - Trainer: Christian Geiger - Trainer: Remo Mayer
Schiedsrichter: Pedro Ferreira Borges
Tore: 1:0 Inès Aymon (9.), 2:0 Maria Sanchez Hali (45.), 3:0 Maria Sanchez Hali (75.)
Etoile Carouge FC – FC Küssnacht a/R 0:2
Etoile Carouge FC: Cassandra Brenda Moinet, Marina Bonanno (58. Marion Lesaffre), Cintia Isabel Lopes Ferreira, Danya Sbai, Gwenael Martinez (77. Lina Boujar), Veronique Recimil Magarinos (70. Léna Antonio), Sanah Ben Mohamed, Cindy Grao (58. Alexia Burtin), Alyssa Grivaz, Ngombo Jeanissy Soares, Laura Rosset (58. Kathleen Ngagoumou) - Trainer: Diogo Abade
FC Küssnacht a/R: Lina Mil, Luana Hongler (75. Tabea Donauer), Vivienne Steiner, Corinne Troxler, Veronika Suma, Claudia Lourenco Rodrigues, Julia Pirker, Samara Weber (61. Sophie Rolinger), Nicole Scherrer, Gina Schilliger (82. Rania Chehade), Mara Studer (75. Shejla Ganic) - Trainer: Angela Käslin - Trainer: Michel Neugel
Schiedsrichter: Allan Garcia - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Mara Studer (20.), 0:2 Mara Studer (61.)
FC Winterthur – Yverdon Sport FC 1:2
FC Winterthur: Romina Furrer, Alessandra Malacarne, Simona Caviezel, Désirée Meyer, Ella Bösiger (28. Lisa Lampart), Melanie Huber, Annina Enz, Elena Van Niekerk (62. Jamie Lee Von Allmen), Meiffy Sol Bufalini (78. Arianita Sallauka), Amanda Sigrist, Larissa Weber (62. Raika Toper Chakir) - Trainer: Patrice Frauenfelder - Co-Trainer: Damiano Russo - Co-Trainer: Benzing Pangring
Yverdon Sport FC: Laura Nadine Droz, Chloé Warpelin, Lucia Tomas Da Silva, Zia Girardin, Maeva Clemaron, Chloé Marie Anne Le Franc, Carina Da Costa Vilela (72. Maelle Savoie Poitras), Ilona Guede, Maeva Sogan (78. Emeline von Dach), Ines Khiri - Trainer: Arnaud Vialatte - Trainer: Hassan Bala - Co-Trainer: Blaise Brocard
Schiedsrichter: Luziana Biino
Tore: 0:1 Carina Da Costa Vilela (24.), 0:2 Ilona Guede (50.), 1:2 Amanda Sigrist (87.)
FC Lugano – FC Ostermundigen 4:1
FC Lugano: Chiara Audrino, Eleonora Castellani (85. Leila Bassi), Giorgia Zanaboni, Melissa Colombo, Michelle Gigante, Antonella Albertini, Sabina Di Muro (65. Lucrezia Sasso), Aline Oliva, Anna Crapanzano, Mathilda Andreoli (76. Sara Di Mauro), Luisa Nascimento Sa (85. Michelle Unternährer) - Co-Trainer: Alessio Colombo
FC Ostermundigen: Magdalena Konzett, Laura Aellig (46. Laila Morf), Saijai Jitlamai, Sabrina Baumgartner (46. Lia Mischler), Noemi Eli (75. Carole Hämmerli), Deborah Messer (60. Lavinia Horning), Mara Meier, Roberta Guggenbühl, Lara Friederich, Andrea Gretz, Donjeta Likaj (75. Fatjana Golla) - Trainer: Sandro Raso - Co-Trainer: Marco Küng
Schiedsrichter: Mehmet Ali Öztürk - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Aline Oliva (38.), 2:0 Sabina Di Muro (44.), 3:0 Anna Crapanzano (54.), 4:0 Lucrezia Sasso (74.), 4:1 Lavinia Horning (78.)
FC Wil – FC Solothurn 2:0
FC Wil: Marcia Bischofberger, Leona Zwyssig, Fanni Pietikäinen (69. Julia Kressig), Jasmin Colombo, Livia Schneider, Carla Martin (69. Simona Scherrer), Gaja Di Gaetano, Jennifer Wyss, Mona Gubler, Victoria Bischof (86. Jasmin Frick), Fabienne Dörig (69. Sabrina Petriella) - Trainer: Markus Wanner - Co-Trainer: Alana O'Neill - Co-Trainer: Massimo Simeone
FC Solothurn: Nora Gioli, Sophia Inniger, Flavia von Känel, Annika Meyer (15. Jennifer Mitrasch), Laura Meister, Anja Gust (76. Shireyaa Thirukumar), Selin Wegmüller, Aliya Arrigoni, Julia Zaugg, Anisha Sanya Torri (44. Senna Emin), Sheilyn Graf - Trainer: Jassem Samir
Schiedsrichter: Jean Ali Capar
Tore: 1:0 Gaja Di Gaetano (52.), 2:0 Victoria Bischof (61.)