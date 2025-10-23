Spielabbruch beim Züri-Derby

Keine Punkte für die Zürcher Teams am Wochenende. Das Derby zwischen Oerlikon und Schlieren wurde nach einer Verletzung der Schiedsrichterin Sortino abgebrochen. Die weiteren Zürcher Teams blieben ohne Punkte. Die Reserven von Winterthur wehren sich zäh gegen den Tabellenführer aus Yverdon, müssen sich schlussentlich aber mit 2:1 beugen. Der FC Wädenswil hat beim Gastspiel in Sion keine Chance und verliert mit 3:0. Zu den einzelnen Spielen:

Der FC Wil empfing das Schlusslicht aus Solothurn. Dabei konnten die punktelose Solothurninnen bis zur Halbzeit das 0:0 halten. In der zweiten Halbzeit zeigten die Gastgeberinnen ihre Stärke: In der 52. Minute erzielte Gaja Di Gaetano das 1:0. Neun Minuten später erhöhte Victoria Bischof auf 2:0 und sicherte den Sieg. Bei Solothurn stand zum ersten Mal Jassem Samir an der Seitenlinie. Er hat das Traineramt von Naomi Bünger übernommen. Dem FC Küssnacht a/R stand die schwere Reise zu Etoile Carouge FC an. Vor 50 Zuschauern brachte Mara Studer die Gäste in der 20. Minute mit einem Abstauber in Führung. Im zweiten Durchgang erhöhte Studer in der 61. Minute per Freistoss auf 0:2. Ein souveräner Auftritt des Teams des Trainerinnen-Duo Neugel/Käslin.

Am Sonntag kam es zum Spitzenspiel zwischen dem FC Winterthur und Yverdon Sport FC. Yverdon wurde der Favoritenrolle gerecht und setzte sich mit 2:1 knapp durch. Carina Da Costa Vilela eröffnete in der 24. Minute das Skore. Ilona Guede erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0. Amanda Sigrist gelang in der 87. Minute der Anschlusstreffer für Winterthur, der Ausgleich wollte in der Schlussphase nicht mehr fallen. Der FC Lugano dominierte im Duell gegen den FC Ostermundigen und feierte einen klaren 4:1-Sieg. Aline Oliva eröffnete in der 38. Minute den Torreigen, gefolgt von Sabina Di Muro, die kurz vor der Halbzeit auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel traf Anna Crapanzano zum 3:0. Lucrezia Sasso krönte die Leistung mit einem Kopfballtor in der 74. Minute. Ostermundigen konnte durch Lavinia Horning in der 78. Minute zwar verkürzen, doch der Sieg für Lugano war nie in Gefahr.