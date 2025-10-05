Spielabbruch beim SC Adorf
Heute traf die SG Fehndorf/Hebelermeer im Punktspiel auf den SC Adorf. Die Spielgemeinschaft startete stark in die Partie und ging bereits nach 13 Minuten durch zwei Treffer in Führung.
In der 22. Minute zeigte der Schiedsrichter dem Trainer des SC Adorf die Rote Karte. Da dieser das Sportgelände nicht verlassen wollte, unterbrach der Schiedsrichter die Begegnung und bat beide Mannschaften in die Kabinen.
Im weiteren Verlauf versuchte der Adorfer Trainer, sich Zutritt zur Schiedsrichterkabine zu verschaffen. Daraufhin wurde das Spiel verständlicherweise abgebrochen.
Die Wertung des Spiels wird nun vor dem Sportgericht entschieden.
Sobald hierzu eine Entscheidung vorliegt, wird die SG Fehndorf/Hebelermeer darüber informieren.
Trotz des frühen Abbruchs bedankt sich die SG Fehndorf/Hebelermeer bei ihren Fans, die das Team trotz des Regens in Adorf unterstützt haben.