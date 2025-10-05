Spielabbruch beim SC Adorf Heute traf die SG Fehndorf/Hebelermeer im Punktspiel auf den SC Adorf. Die Spielgemeinschaft startete stark in die Partie und ging bereits nach 13 Minuten durch zwei Treffer in Führung.

In der 22. Minute zeigte der Schiedsrichter dem Trainer des SC Adorf die Rote Karte. Da dieser das Sportgelände nicht verlassen wollte, unterbrach der Schiedsrichter die Begegnung und bat beide Mannschaften in die Kabinen. Im weiteren Verlauf versuchte der Adorfer Trainer, sich Zutritt zur Schiedsrichterkabine zu verschaffen. Daraufhin wurde das Spiel verständlicherweise abgebrochen.