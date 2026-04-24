Spielabbruch beim PSV, Rheydt lässt Red Stars keine Chance

Es war das erwartete Spiel der Gegensätze zwischen dem Rheydter SV und den Red Stars Mönchengladbach. Beim klaren 6:0-Heimerfolg des Tabellenführers traf Melih Karakas dreifach (19., 41., 59.), Mats Schleszies doppelt (15., 17.) und Onur Altuntac einfach (54.). Der SV machte somit einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg. Die Red Stars verblieben am Tabellenende.

Wickrathhahn - Liedberg

SF Neuwerk II - ASV Süchteln II

Die Scorerliste der Kreisliga A

Die nächsten Spieltage:

26. Spieltag

Fr., 01.05.26 19:30 Uhr Korschenbr. - DJK Hehn

Fr., 01.05.26 20:00 Uhr Rheindahlen - Liedberg

Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Odenkirchen II - Rheydter SV

So., 03.05.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - Wickrathhahn

So., 03.05.26 12:30 Uhr ASV Süchteln II - Polizei SV

So., 03.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Neersbroich

27. Spieltag

Mi., 06.05.26 19:30 Uhr Wickrathhahn - Rheindahlen

Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Polizei SV - SF Neuwerk II

Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Rheydter SV - SV Otzenrath

So., 10.05.26 15:00 Uhr Liedberg - SV Schelsen

So., 10.05.26 15:00 Uhr ASV Süchteln II - DJK Hehn

So., 10.05.26 15:00 Uhr Neersbroich - Red Stars MG