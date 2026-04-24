Spielabbruch beim PSV, Rheydt lässt Red Stars keine Chance

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Während der Rheydter SV mit einem Sieg gegen Red Stars Mönchengladbach dem Aufstieg einen weiteren Schritt näher kommen kann, bleibt es im Keller weiterhin spannend. Ein richtungsweisendes Duell findet zwischen dem FC Blau-Weiß Wickrathhahn und dem TuS Liedberg statt. Während die DJK Hehn ihren ungeschlagenen Lauf fortsetzen will, wollen der Polizei SV Mönchengladbach und der SC Rheindahlen den Negativtrend stoppen. Das ist der 25. Spieltag:
Der SC Rheindahlen gewinnt bei den Sportfreunden Neersbroich. Dabei gingen die Hausherren durch einen Doppelpack von Jonas Hintsches mit einer 2:0-Führung in die Halbzeitpause (26., 29.). Kurz nach Wiederbeginn verkürzte Hassan El Hage jedoch auf 1:2 (47.). Bis in die Schlussphase konnten die Sportfreunde den knappen Vorsprung halten, ehe Lucas Scelza die Partie mit einem Doppelpack drehte (85., 90.). Durch den 3:2-Erfolg stoppte der SC den Negativtrend und erobert zunächst Rang sieben. Neersbroich fällt auf Platz vier zurück.
Der Polizei SV Mönchengladbach ging nach einer torlosen ersten Hälfte im zweiten Durchgang gegen den VfB Korschenbroich durch Top-Scorer Jason Krüer in Führung (59.). Doch nur zehn Minuten später unterbrach der Unparteiische die Partie - eine Flutlicht-Lampe fiel aus, sodass Teile des Spielfelds im Dunkeln lagen. Nach einer reichlichen Überlegung entschied sich der Schiedsrichter für den Spielabbruch. Wie die Partie nun gewertet wird, muss nun das Sportgericht entscheiden.
Auch bei der formstarken DJK Hehn konnte der SV Otzenrath einen Dreier einfahren. Dabei gingen die Hausherren durch Moritz Gross früh in Front (9.). Doch kurz vor dem Halbzeitpfiff glich Gian-Luca Jordans aus (43.). Eine Anlaufzeit benötigen beide Mannschaften im zweiten Durchgang nicht. Henrik Wirtz brachte die Gäste mit 2:1 in Führung (47.), bevor Noah Wilms ausglich (48.). Den Auswärtssieg des SV bescherrten daraufhin Jan-Hendrik Schmitz (68.) und ein doppelter Jan-Niklas Alexander Jaspers (70., 76.). Otzenrath festigte weiter Rang zwei. Hehn blieb auf Platz zehn.
Es war das erwartete Spiel der Gegensätze zwischen dem Rheydter SV und den Red Stars Mönchengladbach. Beim klaren 6:0-Heimerfolg des Tabellenführers traf Melih Karakas dreifach (19., 41., 59.), Mats Schleszies doppelt (15., 17.) und Onur Altuntac einfach (54.). Der SV machte somit einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg. Die Red Stars verblieben am Tabellenende.
Die Scorerliste der Kreisliga A
Die nächsten Spieltage:
26. Spieltag
Fr., 01.05.26 19:30 Uhr Korschenbr. - DJK Hehn
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr Rheindahlen - Liedberg
Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Odenkirchen II - Rheydter SV
So., 03.05.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - Wickrathhahn
So., 03.05.26 12:30 Uhr ASV Süchteln II - Polizei SV
So., 03.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Neersbroich
27. Spieltag
Mi., 06.05.26 19:30 Uhr Wickrathhahn - Rheindahlen
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Polizei SV - SF Neuwerk II
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Rheydter SV - SV Otzenrath
So., 10.05.26 15:00 Uhr Liedberg - SV Schelsen
So., 10.05.26 15:00 Uhr ASV Süchteln II - DJK Hehn
So., 10.05.26 15:00 Uhr Neersbroich - Red Stars MG