Spielabbruch beim Kreisliga-Duell TSG Bergedorf vs. FC Lauenburg Während einer Rudelbildung soll der Schiedsrichter angegangen worden sein.

Das Auswärtsspiel begann die für Lauenburger am Freitagabend sogar eigentlich ganz gut. Adem Kocaman brachte sein Team nach nicht mal 120 Sekunden mit 1:0 in Führung. Die Antwort gab es aber prompt. Ali Schewa glich schon direkt in der dritten Minute aus. Hinzu kamen die Treffer von Marc Levi Wittbrock (10. Minute), Jesko Prohl (13.), Nick Schneider (17.) und einem Doppelpack von Dustin Siegmund (22., 24.), sodass es nach nicht einmal einer halben Stunde bereits 6:1 für die TSG Bergedorf stand. Da die Hausherren das Spiel vollkommen im Griff hatten und immer wieder gute Angriffe starteten, hätte das Endergebnis auch durchaus höher ausfallen können. Doch dann kam es noch während der ersten Halbzeit zum Abbruch der Partie.



Schon vor und auch während des Duells soll die Stimmung der Lauenburger alles andere als gut gewesen sein. Sie sollen sich teilweise gegenseitig, aber auch ihre Gegner immer wieder lautstark beleidigt haben. Auf Nachfrage stritt dies jedoch der 1. Vorsitzende des FC Lauenburg, Aydin Aysu, der ebenfalls anwesend war, ab. Was der Club-Chef allerdings auch sagte, dass die Lauenburger mit der Leistung des Schiedsrichters überhaupt nicht einverstanden waren. Von Beginn an soll es laut Aydin Aysu immer wieder zu Szenen gekommen sein, in denen seine Ligamannschaft vom Unparteiischen Laurent Fey benachteiligt worden sein sollen. Diese Sichtweise und Negativstimmung gegenüber des Schiedsrichters schaukelte sich dann aber so hoch, dass die Partie nach etwa 38 Minuten beendet wurde



Und das soll passiert sein: In einem Angriff der Lauenburger wurde der FCL-Akteur ganz klar von einem Bergedorfer gefoult. Das ahndete der Schiedsrichter auch sofort und pfiff Freistoß für den Gefoulten. Jedoch sollen die Lauenburger aufgrund der Härte des Einsteigens sehr erbost gewesen sein, weshalb es schnell zu einer großen Rudelbildung kam. Währenddessen rannte ein Mann von außerhalb auf den Platz, der dann stark am Trikot des Schiedsrichters gezerrt haben soll. Der Unparteiische habe, laut Aussagen Anwesender, den „Täter“ aufgefordert, damit aufzuhören. Weil dieser aber nicht der Aufforderung nachgekommen und weiter am Referee gezerrt haben soll, brach der Unparteiische die Partie beim Stand von 6:1 ab. Wer der Mann war, der mehreren Aussagen zufolge zum FCL gehört und den Schiedsrichter angegangen habe, ist unklar. Aydin Aysu beteuerte nämlich, dass es ein Zuschauer gewesen sein soll, den er noch nie gesehen habe und der auch nicht zum FC Lauenburg gehöre. Allerdings wisse der 1. Vorsitzende - entgegen mehrere Aussagen - aber auch nicht, warum überhaupt die Partie abgebrochen wurde. Das sei für ihn nicht erkennbar gewesen und mit seinem Team habe er sich danach auch nicht mehr darüber unterhalten. Nun darf sich das Sportgericht des Hamburger Fußball-Verbands mit diesem Fall beschäftigen.