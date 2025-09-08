Spielabbruch beim entscheidenden Elfmeter: Absurde Panne im Münchner Pokal

Oberföhring – „Er muss nur noch treffen, dann haben wir gewonnen“, sagte ein Zuschauer vor dem entscheidenden Elfmeter bei der Partie zwischen den Münchner Kreisligisten FC Rot-Weiss Oberföhring und dem SV Zamdorf 1974 . Das Pokal-Duell der beiden Kreisligisten sollte nach einem schon verrückten 4:4 in der regulären Spielzeit seinen Sieger im Elfmeterschießen finden. Doch dann wurde es kurios.

Noch bevor der Schuss auf das Tor fliegt, fällt plötzlich das Flutlicht aus. Es ist nur noch zu hören, wie der Ball in die Maschen fliegt. Als Nächstes folgen laute Proteste von der Oberföhringer Bank. Doch der Elfmeter wird nicht wiederholt. Ohne Beleuchtung kann das Elfmeterschießen nicht fortgesetzt werden. Dem Schiedsrichter bleibt nichts anderes übrig, als die Partie abzubrechen.

Denn: Im Elfmeterschießen stand Oberföhring kurz vor dem Einzug in die nächste Runde des Toto-Pokals. Nachdem die Zamdorfer ihren letzten Strafstoß nicht im Tor unterbringen konnten, hatten die Gastgeber einen Matchball. Oberföhring-Verteidiger Fati Hoti legte sich den Ball seelenruhig zurecht, lief an, verzögerte kurz und schloss mit rechts ab – und alles wird dunkel.

Doch wie kann es passieren, dass plötzlich das Flutlicht ausfällt? Wurde da etwa eine Stromrechnung nicht bezahlt oder stand gar ein Schelm am Lichtschalter? Der FC Rot-Weiß Oberföhring begab sich im Anschluss schnell auf Ursachensuche. „Es lag an der Zeitschaltung. Kurz vor der Schussabgabe ist der Zeitschalter ausgegangen“, erklärte Christian Brummer auf Nachfrage von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Zusammen mit Benjamin Pilz bildet er das Trainer-Duo des FC RWO.

Der Grund dafür: Auf städtischen Anlagen ist es üblich, dass das Flutlicht ab 22 Uhr automatisch abgeschaltet wird. Durch das Elfmeterschießen zog sich die für 20 Uhr angesetzte Partie ungeplant in die Länge. „Mir war klar, dass das mit der Ansetzung eng wird, aber ausgerechnet dann habe ich doch doof geschaut“, kommentierte der Schiedsrichter den kuriosen Vorfall auf Instagram.

Schiedsrichter-Fehler machte Flutlicht-Zwischenfall erst möglich

Doch damit nicht genug: Zu dem Flutlicht-Eklat hätte es eigentlich gar nicht kommen dürfen. Der Unparteiische hatte das Elfmeterschießen schon vor dem Schuss von Hoti beendet. „Der Schiedsrichter hatte sich verzählt. Er hat einen Elfmeter von Zamdorf, der drinnen war, als verschossen gewertet, weil ein Loch im Netz war. Er dachte, wir wären noch ein Tor weiter vorne und hatte deshalb schon vor dem letzten Schützen abgepfiffen“, sagte Trainer Brummer.

Daraufhin folgten Proteste der Gästemannschaft. „Zamdorf hat sich dann natürlich beschwert. Wir mussten ja erst noch treffen, bevor das Spiel entschieden war“, erklärte Oberföhring-Coach Brummer. Nach minutenlangen Diskussionen kam es dann doch noch zum letzten Elfmeter der Gastgeber. Ohne die lange Verzögerung hätte die Zeitschaltung den Oberföhringern keinen Strich durch die Rechnung gemacht.

Noch ist unklar, wie es jetzt weitergeht. Offiziell gilt die Partie als abgebrochen. Damit müsste sie erneut ausgetragen werden. „Seitens des Sportgerichts wissen wir noch gar nichts. Wir gehen davon aus, dass die Begegnung neu angesetzt wird. Bisher tappen wir aber noch im Dunkeln“, sagte Brummer schmunzelnd. Bei der Neuansetzung wird dann hoffentlich die Zeitschaltung des Flutlichtes berücksichtigt. (ng)