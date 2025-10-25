Spielabbruch beim Derby in Hesepe

Das mit Spannung erwartete Derby zwischen dem SV Groß Hesepe II und dem SV Dalum II fand am Samstagabend kein reguläres Ende. Beim Stand von 0:0 wurde die Partie in der Halbzeitpause abgebrochen.

Der Schiedsrichter entschied sich aufgrund der stark aufgeweichten Platzverhältnisse, verursacht durch den anhaltenden Regen der vergangenen Tage, das Spiel nicht fortzusetzen. Eine Fortsetzung wäre unter den Bedingungen zu gefährlich gewesen.