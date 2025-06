Spielabbruch bei Russikon gegen Glattal Dübendorf

Am gestrigen Sonntag gastierte der FC Glattal Dübendorf bei der 2. Mannschaft des FC Russikon. In einem Spiel, in welchem es um absolut nichts mehr ging, waren die Hausherren mit 0:4 in Führung, jedoch wurde die Partie rund zehn Minuten vor Schluss durch den Schiedsrichter abgebrochen.

Der FC Russikon begann gut und erwischte den besseren Start. Er liess den Ball durch die eigenen Reihen laufen und konnte sich Chancen erarbeiten, diese aber nicht nutzen. So waren es die Gäste, welche nach etwas mehr als zehn Minuten in Führung gingen. Ein Spieler von Dübendorf wurde im Strafraum gefoult, wodurch ein Foulpenalty resultierte. Dani Fernandes liess sich nicht zweimal bitten und verwandelte diesen. Keeper Kevin Weber war zwar mit seinen Fingerspitzen noch am Ball, konnte diesen aber nicht entscheidend berühren - 0:1 (11). Direkt danach hatten die Russiker ein, zwei gute Torchancen, welche sie hätten nutzen müssen, um das Skore zu egalisieren. Jedoch scheiterten sie am eigenen Unvermögen. Die Partie flachte etwas ab und es gab Chancen hüben wie drüben. Trotzdem konnte die Gastmannschaft den nächsten Treffer erzielen. Eine misslungene Abseitsfalle gab Dani Fernandes die Möglichkeit, seinen zweiten Treffer der Partie zu erzielen. Er blieb vor Keeper Kevin Weber lässig und lupfte das Spielgerät ins Tor - 0:2 (42). Kurz vor dem Seitenwechsel hatten die Hausherren noch einen Freistoss, welcher durch Alex Pulice gefährlich getreten wurde. Keeper Sérgio Fernandes Costa, welcher für sein Foul ausserhalb des Strafraums durchaus auch hätte rot sehen können, lenkte diesen aber über den Querbalken. Auf der anderen Seite gelang es Glattal Dübendorf nach einem Eckball, den dritten Treffer zu erzielen. Fabio Salmini stand auf der Strafraumgrenze und schoss ins kurze Eck. Keeper Kevin Weber konnte nichts machen, da er den Ball zu spät sah, weil er durch sämtliche Spieler hindurchflog – 0:3 (44). Nach dem Seitenwechsel war Russikon gewillt, wieder mehr für die Partie zu tun. Jedoch scheiterte dieses Vorhaben bereits in der Entstehung, da die Gäste auf Ballbesitz spielten und Ball sowie Gegner laufen liessen. So kam es, wie es kommen musste: Dübendorf hatte noch nicht genug und erzielte durch Fabio Rodrigues den vierten und letzten Treffer des Spiels - 0:4 (59). Zuvor war Reto Niederhauser in einem Zweikampf getroffen worden, weshalb er am Boden liegen blieb. Die Gäste wollten das Spielgerät aber nicht ins Aus befördern, sondern spielten einfach weiter. Aufgrund dessen war die Russiker-Defensive in Unterzahl und hatte keine Chance, den Angriff zu verteidigen. In den nächsten rund 20 Minuten des Spiels war der FC Russikon gewillt, konnte aber keine Akzente mehr setzen, und der FC Glattal Dübendorf spielte es geschickt. Rund zehn Minuten vor Ende der Partie dann die grosse Aufregung: Nach einem Foul zwischen Fabio Rodrigues Nunes und Leandro Torrâo Valente brannten die Sicherungen durch, woraufhin Fabio Rodrigues Leandro Torrâo Valente gegen den Kopf trat. Der Schiedsrichter zeigte beiden die rote Karte, jedoch entstand eine Rudelbildung, welche glücklicherweise aufgelöst werden konnte. Die Trainer beider Mannschaften sahen ebenfalls direkt Rot, woraufhin der Schiedsrichter entschied, das Spiel abzubrechen. Die Emotionen kochten und es befanden sich auch Zuschauer auf dem Fussballplatz. Eine grössere Eskalation konnte verhindert werden und die beiden Mannschaften verliessen getrennt voneinander das Feld. Die Kapitäne beider Mannschaften blieben auf dem Feld, um mit dem Schiedsrichter das weitere Vorgehen zu besprechen. Dieser sagte, dass das Spiel abgebrochen wird und beide Trainer sowie beide involvierten Spieler die rote Karte erhalten haben. Nach der Diskussion beruhigten sich die Gemüter und man konnte wieder normal miteinander sprechen. Trotzdem sind es Szenen, welche auf einem Fussballplatz nichts zu suchen haben. Auch wenn Emotionen im Spiel sind, so dürfen diese nicht dazu verleiten, solch eine Tat auszuführen. Alle Beteiligten sind froh, dass nichts weiter passiert ist und es Leandro Torrâo Valente gut geht. Es hätte durchaus schlimmer enden können.

Somit verlor der FC Russikon auch die letzte Partie der Saison, obwohl diese schlussendlich abgebrochen wurde. Wie diese gewertet wird, ist zurzeit unklar. Fakt ist, dass die 2. Mannschaft des FC Russikon die Saison auf dem siebten Tabellenplatz beendet. Dies, obwohl sie die ersten drei Spieltage auf dem ersten Tabellenplatz war. Die Mannschaft brach im Verlauf der Rückrunde komplett ein.