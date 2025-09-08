Spielabbruch bei 4:0 - VFB Oberweimar mit Auswärtssieg in Mellingen

inen besonderen Nachmittag erlebte unsere junge Herrenmannschaft am Sonntag in Mellingen. Bei dem ambitionierten Team wurde, vor zahlreichen Zuschauern, das Spiel in der 64. Minute beim Stand von 4:0 für den VfB abgebrochen. Die Heimmannschaft trat mit lediglich zehn Spielern an und im Laufe des Spieles gab es so viele Verletzungen, dass die Mindeststärke von sieben Spielern nicht mehr gewährleistet werden konnte. Nach dem 4:0 durch Lenny Prohl war somit Schluss. Die ersten zweite Tore besorgte Richard Herzog. Zunächst per Distanzschuss und dann nach toller Hereingabe von Flo Rammelt per Kopf. Tim Carstens erhöhte nach sehenswertem Diagonalball von Rammelt auf 3:0 (45.). Mit dem 3:0 ging es in die Pause und der Spielabbruch bahnte sich bereits an. Es wurde noch hitzig diskutiert, doch letztlich entschied sich Mellingen nach dem 4:0 für das Beenden der Partie. Schade für die zahlreichen Zuschauer, die den Weg auf die Mellinger Burg auf sich genommen hatten. Kommende Woche geht’s nach Apolda zur Landesklasse-Reserve.