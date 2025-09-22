Spielabbruch, Baienfurt gewinnt wildes 4:3, FV Weißenhorn beim 6:0 top

TSV Eschach II – FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss 2:0

Ein Blitzstart brachte Eschach II früh auf die Siegerstraße. Bereits in der 2. Minute traf Niklas Rummler zur Führung, Moritz Bauer legte in der 18. Minute nach. Danach kontrollierte der TSV das Geschehen, musste aber ab der 69. Minute in Unterzahl auskommen, als Malte Häußler mit Gelb-Rot vom Platz musste. Doch die Defensive hielt stand, sodass am Ende ein 2:0-Erfolg stand.

SG Baienfurt – SV Mochenwangen 4:3

Ein echtes Torfestival erlebten die Zuschauer in Baienfurt. Fabian Weggerle brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in der 13. Minute in Front, ehe Julian Reimann in der 28. Minute nachlegte. Noch vor der Pause verkürzte Arber Shala in der Nachspielzeit. Direkt nach Wiederbeginn glich Andreas Spieß (49.) zum 2:2 aus. Baienfurt antwortete erneut vom Punkt – wieder war es Weggerle (62.), der die Führung zurückholte. Julian Heinzler erhöhte in der 85. Minute auf 4:2, doch in der langen Nachspielzeit sorgte Ergün Kale (90.+5) für eine spannende Schlussphase. Am Ende reichte es aber nicht mehr zum Ausgleich.

SV Ankenreute – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 1:2

Vor 150 Zuschauern ging es hin und her. Yannick Koller brachte die Gäste in der 28. Minute in Führung, doch im Gegenzug stellte Jakob Gaißmaier (29.) sofort wieder auf Remis. In einer offenen Partie vergab Robin Braun die große Chance auf die Führung für Ankenreute, als er in der 76. Minute per Foulelfmeter an Torwart Marcel Speth scheiterte. Das sollte sich rächen: Tim Mayer traf in der 87. Minute zum späten 1:2 und bescherte den Gästen drei Punkte.

SV Weissenau – TSG Ailingen II 0:2

Eine zähe Partie entschied sich erst spät. Nach einem langen Abtasten schlug TSG Ailingen II in der 73. Minute zu, als Timo Peters das 0:1 erzielte. Tim Weinberg sorgte mit dem 0:2 in der 86. Minute für die endgültige Entscheidung.

VfB Friedrichshafen II – SG Aulendorf 1:2

Friedrichshafen II schien lange auf Siegkurs, nachdem Denis Nikic die Hausherren in der 36. Minute in Führung gebracht hatte. Doch Aulendorf drehte in der Schlussphase die Partie: Andreas Krenzler traf erst in der 87. Minute zum Ausgleich und setzte in der Nachspielzeit (90.+5) sogar den Siegtreffer.

SG Waldburg/Grünkraut – SV Kehlen 0:0

In einem ausgeglichenen Duell neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken. Trotz intensiver Zweikämpfe und einiger Chancen wollte kein Treffer fallen, sodass es beim torlosen Remis blieb.

SK Weingarten – SV Baindt II 3:1

Ridvan Soyudogru brachte Weingarten in der 34. Minute in Führung, ehe sein Bruder Burhan Soyudogru in der 63. Minute auf 2:0 erhöhte. Baindt II kam durch Konstantin Knisel (75.) noch einmal heran, doch in der Nachspielzeit machte erneut Burhan Soyudogru per Foulelfmeter (90.+5) alles klar. Die Partie war von Hektik geprägt: Vedat Sögüt (37./Weingarten) und Tobias Trautwein (90./Baindt II) sahen Gelb-Rot.

TSV Berg II – FV Molpertshaus 2:3

Ein packendes Duell, das die Gäste knapp für sich entschieden. Johannes Schmid traf in der 13. Minute für Molpertshaus, Maximilian Krause glich nur zwei Minuten später aus. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Marius Mütz die Gäste wieder nach vorn. Erneut war es Krause, der in der 53. Minute für Berg II traf, doch Stefan Brändle erzielte in der 65. Minute das 2:3. In der 80. Minute schwächte sich Berg II, als Luis Manter mit Gelb-Rot vom Platz musste. Molpertshaus rettete die Führung über die Zeit.