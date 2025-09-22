Spielabbruch, Baienfurt gewinnt wildes 4:3, FV Weißenhorn beim 6:0 top

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Bodensee und Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
TSV Eschach II – FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss 2:0
Ein Blitzstart brachte Eschach II früh auf die Siegerstraße. Bereits in der 2. Minute traf Niklas Rummler zur Führung, Moritz Bauer legte in der 18. Minute nach. Danach kontrollierte der TSV das Geschehen, musste aber ab der 69. Minute in Unterzahl auskommen, als Malte Häußler mit Gelb-Rot vom Platz musste. Doch die Defensive hielt stand, sodass am Ende ein 2:0-Erfolg stand.
SG Baienfurt – SV Mochenwangen 4:3
Ein echtes Torfestival erlebten die Zuschauer in Baienfurt. Fabian Weggerle brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in der 13. Minute in Front, ehe Julian Reimann in der 28. Minute nachlegte. Noch vor der Pause verkürzte Arber Shala in der Nachspielzeit. Direkt nach Wiederbeginn glich Andreas Spieß (49.) zum 2:2 aus. Baienfurt antwortete erneut vom Punkt – wieder war es Weggerle (62.), der die Führung zurückholte. Julian Heinzler erhöhte in der 85. Minute auf 4:2, doch in der langen Nachspielzeit sorgte Ergün Kale (90.+5) für eine spannende Schlussphase. Am Ende reichte es aber nicht mehr zum Ausgleich.
SV Ankenreute – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 1:2
Vor 150 Zuschauern ging es hin und her. Yannick Koller brachte die Gäste in der 28. Minute in Führung, doch im Gegenzug stellte Jakob Gaißmaier (29.) sofort wieder auf Remis. In einer offenen Partie vergab Robin Braun die große Chance auf die Führung für Ankenreute, als er in der 76. Minute per Foulelfmeter an Torwart Marcel Speth scheiterte. Das sollte sich rächen: Tim Mayer traf in der 87. Minute zum späten 1:2 und bescherte den Gästen drei Punkte.
SV Weissenau – TSG Ailingen II 0:2
Eine zähe Partie entschied sich erst spät. Nach einem langen Abtasten schlug TSG Ailingen II in der 73. Minute zu, als Timo Peters das 0:1 erzielte. Tim Weinberg sorgte mit dem 0:2 in der 86. Minute für die endgültige Entscheidung.
VfB Friedrichshafen II – SG Aulendorf 1:2
Friedrichshafen II schien lange auf Siegkurs, nachdem Denis Nikic die Hausherren in der 36. Minute in Führung gebracht hatte. Doch Aulendorf drehte in der Schlussphase die Partie: Andreas Krenzler traf erst in der 87. Minute zum Ausgleich und setzte in der Nachspielzeit (90.+5) sogar den Siegtreffer.
SG Waldburg/Grünkraut – SV Kehlen 0:0
In einem ausgeglichenen Duell neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken. Trotz intensiver Zweikämpfe und einiger Chancen wollte kein Treffer fallen, sodass es beim torlosen Remis blieb.
SK Weingarten – SV Baindt II 3:1
Ridvan Soyudogru brachte Weingarten in der 34. Minute in Führung, ehe sein Bruder Burhan Soyudogru in der 63. Minute auf 2:0 erhöhte. Baindt II kam durch Konstantin Knisel (75.) noch einmal heran, doch in der Nachspielzeit machte erneut Burhan Soyudogru per Foulelfmeter (90.+5) alles klar. Die Partie war von Hektik geprägt: Vedat Sögüt (37./Weingarten) und Tobias Trautwein (90./Baindt II) sahen Gelb-Rot.
TSV Berg II – FV Molpertshaus 2:3
Ein packendes Duell, das die Gäste knapp für sich entschieden. Johannes Schmid traf in der 13. Minute für Molpertshaus, Maximilian Krause glich nur zwei Minuten später aus. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Marius Mütz die Gäste wieder nach vorn. Erneut war es Krause, der in der 53. Minute für Berg II traf, doch Stefan Brändle erzielte in der 65. Minute das 2:3. In der 80. Minute schwächte sich Berg II, als Luis Manter mit Gelb-Rot vom Platz musste. Molpertshaus rettete die Führung über die Zeit.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Kreisliga A2:
SpVgg Lindau – TSV Schlachters 1:3
Die Gäste aus Schlachters erwischten den besseren Start und gingen in der 17. Minute durch Jonas Hermann in Führung. Nach der Pause kam Lindau zurück: Christos Karelas verwandelte in der 49. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Doch Marc Erath stellte in der 58. Minute die Weichen wieder auf Sieg für die Gäste. In der 80. Minute sorgte ein unglückliches Eigentor von Zvonimir Drozdek für den 1:3-Endstand.
FC Wangen II – SV Eglofs 1:2
Der SV Eglofs startete zielstrebig und ging in der 12. Minute durch Steffen Kimpfler in Führung. Nach knapp 70 Minuten erhöhte Adrian Kloos auf 0:2. Wangen II kämpfte sich zwar zurück und verkürzte durch Luca Schneider in der 85. Minute, doch die Zeit reichte nicht mehr, um noch einen Punkt mitzunehmen.
SG Kißlegg – SG Argental 4:1
Kißlegg zeigte eine starke Vorstellung. Thomas Maas eröffnete in der 30. Minute den Torreigen, ehe Maik Aschenbrenner in der 72. Minute auf 2:0 stellte. Ein Eigentor von Martin Gierer (75.) brachte die Gastgeber endgültig auf die Siegerstraße, ehe erneut Aschenbrenner (77.) nachlegte. Der Ehrentreffer durch Marius Späth in der 78. Minute war nur Ergebniskosmetik.
SGM HENOBO – SGM Beuren/Rohrdorf 2:2
Vor 120 Zuschauern ging es munter hin und her. Schon in der 3. Minute brachte Kilian Albrecht die Gäste in Führung. Marcus Schmid glich in der 16. Minute aus. Nach der Pause verwandelte Fabian Scholz in der 56. Minute einen Foulelfmeter zur erneuten Führung für Beuren/Rohrdorf. Doch Simon Metzger erzielte in der 73. Minute den 2:2-Endstand.
TSV Neukirch – SV Wolfegg 1:5
Der SV Wolfegg zeigte sich eiskalt vor dem Tor. Felix Rauch (13.) und Jonathan Dischl (14.) trafen doppelt innerhalb von zwei Minuten. Zwar verkürzte Daniele Zamarco per Foulelfmeter in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, doch direkt nach Wiederanpfiff stellte Florian Metzler (46.) den alten Abstand wieder her. Gregor Wurster (52.) und Leo Vardic (81.) erhöhten schließlich auf 1:5.
FC Isny – SG SV Achberg/Neuravensburg/TSV Hergensw 2:1
Isny begann stark: Gökhan Bayrak (17.) und Marko Gabelica (31.) sorgten für eine komfortable 2:0-Führung. Marlon Kloos brachte die Gäste in der 43. Minute wieder heran, doch in der zweiten Hälfte verteidigte Isny die knappe Führung leidenschaftlich und rettete den Sieg über die Zeit.
SV Amtzell – SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen 5:0
Ein überragender Salvatore Bellusci brachte Amtzell früh auf Kurs: Er traf in der 8. und 14. Minute doppelt. Nach der Pause war es Florian Krug, der mit Treffern in der 66. und 71. Minute nachlegte. Den Schlusspunkt setzte erneut Bellusci in der 86. Minute und vollendete damit seinen Dreierpack.
TSV Ratzenried – FC Scheidegg 1:0
In einer engen Partie entschied ein einzelner Treffer. Dennis Mihaljevic war in der 62. Minute zur Stelle und erzielte das Tor des Tages. Ratzenried verteidigte den knappen Vorsprung bis zum Schluss und durfte einen umkämpften Heimsieg feiern.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Kreisliga A1:
SSG Ulm 99 II – RSV Ermingen 1:2
Die Ulmer Reserve begann stark und ging in der 21. Minute durch Thomas Schmidt verdient in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel drehte der RSV Ermingen die Partie. Bastian Rottler glich in der 65. Minute aus, ehe Sven König in der 85. Minute den späten Siegtreffer erzielte.
TSV Einsingen – SGM Schmiechtal/Alb 3:2
Ein echtes Auf und Ab erlebten die Zuschauer in Einsingen. Zunächst schockte die SGM die Hausherren mit Toren von Andre Kley (15.) und Fabian Mayer (24.). Doch Einsingen zeigte Moral: Johannes Mayer verkürzte in der 53. Minute, ehe Marc Göggelmann mit einem Doppelschlag (78., 80.) die Partie komplett drehte.
SG Oberdischingen/Ersingen – SC Heroldstatt 3:2
Die Gastgeber legten furios los und führten nach Treffern von Nico Koch (18., 25.) schnell mit 2:0. Jonas Schmutz brachte Heroldstatt in der 31. Minute zurück ins Spiel, doch André Demartin stellte in der 55. Minute den alten Abstand wieder her. Der späte Anschlusstreffer von Tim Halter (86.) reichte den Gästen nicht mehr für einen Punktgewinn.
SG Emerkingen/Ehingen-Süd – TSV Blaubeuren 1:3
Der TSV Blaubeuren entschied die Partie mit einem Doppelschlag noch vor der Pause. Daniel Rostomily (32.) und Moritz Ziegler (40., 44.) trafen für die Gäste. Zwar gelang Tom Stocker in der 56. Minute der Anschlusstreffer für die Spielgemeinschaft, doch Blaubeuren brachte den Auswärtssieg souverän ins Ziel.
SV Niederhofen – SV Pappelau-Beiningen 0:4
Der SV Pappelau-Beiningen war klar überlegen. Cristian Boldea (20.) und Agon Hehl (31.) sorgten schon früh für eine komfortable Führung. Nach der Pause erhöhte Pascal Eckhardt (53.), ehe erneut Boldea (75.) den Deckel draufmachte. Bitter für Niederhofen: Marian Brobeil sah in der 73. Minute die Rote Karte.
FV Schelklingen-Hausen – SV Ringingen 4:0
Die Gastgeber ließen dem SV Ringingen keine Chance. Matteo Tews eröffnete in der 20. Minute, ehe Daniel Kress mit einem Doppelpack (40., 60.) nachlegte. Tews krönte seine Leistung in der 80. Minute mit seinem zweiten Treffer und machte den klaren Heimsieg perfekt.
TSV Erbach – TSV Türkgücü Ehingen abgebrochen
Die Partie zwischen Erbach und Türkgücü Ehingen wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Kreisliga A2:
TSV Berghülen – TSV Westerstetten 4:1
Mit einem Dreierpack führte Jonas Mangold den TSV Berghülen zu einem deutlichen Heimsieg. Bereits in der 22. Minute traf er zum 1:0 und legte in der 36. Minute das zweite Tor nach. Die Gäste mussten zudem früh einen Rückschlag verkraften, als Fabio Höhe in der 25. Minute die Rote Karte sah. Zwar konnte Sainey Ceesay in der 61. Minute auf 2:1 verkürzen, doch Oliver Linnert stellte nur zwei Minuten später den alten Abstand wieder her. In der 90. Minute sorgte Jonas Mangold mit seinem dritten Treffer für den Endstand.
SV Lonsee – SV Thalfingen 0:1
Eine bittere Heimniederlage erlebte der SV Lonsee. Die Partie war lange offen, ehe Fritz Wieland in der 76. Minute Gelb-Rot sah und seine Mannschaft schwächte. In der 80. Minute verwandelte Lars Frindt einen Handelfmeter sicher zum entscheidenden 0:1 für die Gäste aus Thalfingen.
TSV Bernstadt – SV Fortuna Ballendorf 4:0
Vor 220 Zuschauern legte Bernstadt nach der Pause einen wahren Sturmlauf hin. Lukas Jehle eröffnete in der 58. Minute, nur eine Minute später erhöhte Samuel Bosch auf 2:0. Jonas Mayer sorgte mit seinen Treffern in der 63. und 80. Minute für klare Verhältnisse. In der 72. Minute vergab Alexander Eckle per Foulelfmeter die Chance auf einen weiteren Treffer, als Jan-David Schäch glänzend parierte.
SGM FKV/TSV Neu-Ulm II – TSV Pfuhl 2:1
Die Gastgeber starteten furios und führten nach nur sechs Minuten bereits mit 2:0. Sofyan Eid traf in der 4. Minute, Sead Kapetanovic legte in der 6. Minute nach. Zwar konnte Simon Roth in der 20. Minute verkürzen, doch am Ende reichte es für Pfuhl nicht mehr zum Ausgleich.
SV Oberelchingen – FC Neenstetten 1:1
Ein packender Beginn prägte das Spiel: Bereits in der 8. Minute brachte Sebastian Häge die Gäste aus Neenstetten in Führung. Doch nur zehn Minuten später glich Niklas Dick für Oberelchingen aus. Danach blieb es bei Chancen auf beiden Seiten, aber ohne weitere Tore.
TSG Söflingen – SV Asselfingen 3:3
Ein spektakuläres Remis mit vielen Wendungen boten die beiden Teams. Florian Zumsteg brachte Söflingen früh in Führung (3.), doch Jens Stöckle drehte mit Treffern in der 14. und 40. Minute die Partie, dazwischen fiel das 2:2 durch ein Eigentor von Daniel Mannes (33.). In der 26. Minute traf zudem Yasin Yalcinkaya für Asselfingen. Am Ende sicherte Pascal Bayer in der 62. Minute den Gastgebern wenigstens einen Punkt.
SV Weidenstetten – TSV Bermaringen 2:4
Weidenstetten startete stark: Markus Leibing traf in der 9. Minute, und Jean Jaques Baptiste Mala Ovaga erhöhte in der 34. Minute. Doch kurz vor der Pause kippte das Spiel. Sebastian Knupfer (44.) und Niklas Bieler (45.+3) glichen noch vor dem Seitenwechsel aus. In der zweiten Halbzeit drehte Alexander Peter in der 53. Minute die Partie endgültig zugunsten der Gäste, ehe Manuel Klöble in der Nachspielzeit mit dem 2:4 alles klar machte.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Kreisliga A3:
SG TSV Buch / Obenhausen II – FC Silheim 2:3
In einer turbulenten Partie sahen die 100 Zuschauer in Buch ein Torfestival. Schon in der 10. Minute brachte Nick Paudler die Gastgeber in Führung. Alexander Emperle glich in der 33. Minute aus, doch nur fünf Minuten später sorgte Marco Matejka für das 2:1. Noch vor der Pause traf Maximilian Gossner in der 43. Minute zum erneuten Ausgleich. Das Spiel blieb lange offen, bis Hannes Lehmann in der 88. Minute den Lucky Punch für Silheim setzte.
TSV Regglisweiler – FV Bellenberg 1:1
Lange sah es nach einem Arbeitssieg für Regglisweiler aus, nachdem Kevin Niederbacher in der 75. Minute das 1:0 markierte. Doch in einer dramatischen Schlussphase erzielte Gianluca Abbagnara in der achten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich. Zu allem Überfluss sah Kevin Niederbacher in der 98. Minute noch die Rote Karte.
FV Altenstadt – SF Illerrieden 3:0
Altenstadt zeigte eine starke Vorstellung und ließ den Gästen keine Chance. Melih Pamuk eröffnete den Torreigen in der 31. Minute, ehe Michael Huber kurz vor der Pause auf 2:0 stellte. Jürgen Thiel machte mit seinem Treffer in der 52. Minute alles klar.
SC Staig II – FV Weißenhorn 0:6
Der FV Weißenhorn spielte sich in einen Rausch. Mert Yagcioglu eröffnete früh (5.), Fahrudin Dzehverovic (14., 60.) und Ilir Tupella (37., 69.) erhöhten, ehe Florin Teclean in der 88. Minute den Schlusspunkt setzte. Bereits beim Stand von 0:1 vergab Till Fahrenschon einen Foulelfmeter, doch das sollte an diesem dominanten Tag keine Rolle mehr spielen.
SSV Illerberg/Thal – SGM Ingstetten/Schießen 1:1
Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit nahm die Partie nach der Pause Fahrt auf. Julian Aust traf in der 73. Minute zur Führung für Illerberg/Thal, doch nur zwei Minuten später stellte Ben Miller den Ausgleich her.
TSV Holzheim – SV Tiefenbach 1920 1:1
Die Gäste aus Tiefenbach erwischten den besseren Start und gingen in der 20. Minute durch Lukas Sauer in Führung. Noah Strohmaier glich aber noch vor der Pause in der 38. Minute für Holzheim aus. Im zweiten Durchgang blieb es beim gerechten Remis.
SV Oberroth – TSF Ludwigsfeld 2:1
Kurz vor der Pause brachte Maximilian Ederle Oberroth in Führung (45.+1). Direkt nach Wiederbeginn erhöhte Florian Pistel auf 2:0. Zwar konnte Heiko Schwabauer in der 55. Minute noch verkürzen, doch die Gastgeber brachten den knappen Vorsprung über die Zeit.
SV Esperia Italia Neu-Ulm – SV Beuren 5:2
Ismail Cini war der Mann des Tages. Mit Treffern in der 35., 46. und 69. Minute schoss er seine Mannschaft fast im Alleingang zum Sieg. Alexandro Casullo (67.) und Marco Testa (89.) trafen ebenfalls für Esperia. Beuren betrieb durch Tore von Adnan Agirbas (78.) und Tim Schultheiß (90.+2) nur noch Ergebniskosmetik.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++