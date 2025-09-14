Spielabbruch am FC-Sportfeld

Das Schröder-Saarlandliga zwischen der Zweiten des 1. FC Saarbrücken und des SV Preußen Merchweiler wurde zu Beginn der zweiten Hälfte beim Stand von 0:0 abgebrochen. Lukas Feka musste nach einer Kopfverletzung ins Krankenhaus. Der FCS bedankt sich bei Merchweilers Spieler Lucas Becker, der sofort Erste Hilfe leistete und somit wahrscheinlich Schlimmeres verhinderte.