Spielabbruch am FC-Sportfeld

1.FC Saarbrücken: Schwere Verletzung sorgt für frühes Spielende

Das Schröder-Saarlandliga zwischen der Zweiten des 1. FC Saarbrücken und des SV Preußen Merchweiler wurde zu Beginn der zweiten Hälfte beim Stand von 0:0 abgebrochen. Lukas Feka musste nach einer Kopfverletzung ins Krankenhaus. Der FCS bedankt sich bei Merchweilers Spieler Lucas Becker, der sofort Erste Hilfe leistete und somit wahrscheinlich Schlimmeres verhinderte.

