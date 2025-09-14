Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielabbruch am FC-Sportfeld
1.FC Saarbrücken: Schwere Verletzung sorgt für frühes Spielende
Das Schröder-Saarlandliga zwischen der Zweiten des 1. FC Saarbrücken und des SV Preußen Merchweiler wurde zu Beginn der zweiten Hälfte beim Stand von 0:0 abgebrochen. Lukas Feka musste nach einer Kopfverletzung ins Krankenhaus. Der FCS bedankt sich bei Merchweilers Spieler Lucas Becker, der sofort Erste Hilfe leistete und somit wahrscheinlich Schlimmeres verhinderte.