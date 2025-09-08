Spielabbruch, 14:0 der SGM Fürfeld/Bonfeld, 9:1 der SG Bronnen/Neufra

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Franken und Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
Sportfreunde Lauffen II – TSV Güglingen 1:4
Die Gäste erwischten einen Blitzstart: Defrim Mustafa traf bereits in der 1. Minute. Max Morlok erhöhte in der 24. Minute auf 2:0, doch Marco Brauch brachte Lauffen postwendend zurück (25.). Konrad Reiner stellte in der 30. Minute den alten Abstand wieder her und verwandelte in der 66. Minute einen Strafstoß zum 4:1-Endstand.
SV Heilbronn am Leinbach – Spvgg Heinriet 3:2
Ein packendes Duell mit einem späten Sieger. Ermir Ahmati brachte die Hausherren früh in Führung (8.). Marian Adrian Musat erhöhte kurz nach der Pause (47.). Heinriet kämpfte sich durch Mika Gruber (74.) und Finn Walleth (81.) zurück. Doch in der 90. Minute war es erneut Ahmati, der den viel umjubelten 3:2-Siegtreffer erzielte.
SV Leingarten – TSV Talheim 1895 1:1
Ein spätes Remis: Eduard Lehmann verwandelte in der 79. Minute einen Elfmeter zur Gästeführung. Doch Luis Benito Gomez Carballal glich in der 87. Minute für Leingarten aus und rettete einen Punkt.
GSV Eibensbach – SGM Fürfeld/Bonfeld 0:14
Ein historischer Kantersieg für die Gäste. Schon in der ersten Halbzeit fielen die Tore im Minutentakt: Marvin Weigelt (13.), Philipp Strähle (18.), Lukas Krämer (20.), Hüseyincan Canakci (24., 28.), Kevin Weigelt (30., 35.) und Patrick Harmann (37.) sorgten für ein 8:0 zur Pause. Nach dem Wechsel trafen Jannik da Costa Oliveira (51., 82.), Furkan Türkoglu (67.), Louis Kübler (77., 87.) und Michel Weigelt (90.). Das 14:0 bleibt ein Ergebnis für die Geschichtsbücher.
SGM MassenbachHausen – TGV Dürrenzimmern abgebrochen
Die Partie wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.
SC Ilsfeld – FSV Schwaigern II 3:2
Die Gastgeber dominierten lange: Torben Hierl (11.), Chris Fackler (19.) und Daniel Stoldt (70.) brachten Ilsfeld mit 3:0 in Führung. Doch Schwaigern II kam durch Ben-David Pieldner (75.) und Nico Lämmlen (85.) zurück. Am Ende reichte es knapp zum Sieg. Kurz vor Schluss sah Hasan Ulutas in der 95. Minute Gelb-Rot.
TSV Cleebronn – SV Schluchtern 2:4
Nach der Pause drehte Schluchtern auf: Moritz Rokitte (50., 58.), Michele Varallo (59.) und Moritz Frank (65.) schossen die Gäste mit 4:0 in Front. Cleebronn konnte durch Kesha Wiczynski (69.) und Henry Frank (85.) nur noch verkürzen.
VfL Brackenheim – SGM NordHeimHausen 3:3
Ein spektakuläres Remis. Jannik Bechtle traf in der 29. Minute zur Führung. Asad Mustafa Dakou drehte mit Treffern in der 45.+1, 51. und 78. Minute die Partie. Doch Brackenheim kam zurück: Frank Silvain Teku (85.) und Bouargan Abdelaali in der Nachspielzeit (90.+2) sorgten für ein umjubeltes 3:3.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Kreisliga A2:
TSV Ellhofen 1906 – TSV Hardthausen 1:4
Die Gäste legten stark los: Nick Herkert traf bereits in der 7. und 23. Minute zur 2:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Luis Graf in der 76. Minute auf 3:0. Zwar verkürzte Andre Barth in der 82. Minute, doch nur vier Minuten später lenkte er den Ball unglücklich ins eigene Tor und besiegelte so den 4:1-Erfolg für Hardthausen.
SG Bad Wimpfen – SV Sülzbach 0:2
Vor 170 Zuschauern nutzten die Gäste ihre Chancen eiskalt. Marlon Seeburger brachte Sülzbach in der 40. Minute in Führung. In der 53. Minute erhöhte ein Eigentor von Leon Wiesner auf 2:0. Bad Wimpfen mühte sich, schwächte sich aber kurz vor Schluss durch eine Gelb-Rote Karte gegen Nico Spengler (88.).
SC Amorbach – TSV Heinsheim 5:1
Die Hausherren dominierten nach Belieben. Furkan Öler traf in der 11. Minute, Markus Wegle erhöhte per Foulelfmeter (21.) und noch vor der Pause auf 3:0 (45.+2). Zwar verkürzte Michael Nied in der 59. Minute per Handelfmeter, doch erneut Wegle (84.) und Ismail Celik (86.) machten den 5:1-Sieg perfekt.
VfB Neuhütten – SGM Höchstberg/Tiefenbach 6:1
Die Gäste gingen in der 30. Minute durch Nick Thauer in Führung. Doch Neuhütten drehte die Partie eindrucksvoll: Marvin Lang (45.+1), Patrick Köhler (47., 67.), Luca Pröger (53.), Jannis Meisser (76.) und Jean-Pierre Löffler (83.) schossen einen klaren 6:1-Erfolg heraus.
SGM Neudenau/Siglingen – SGM Langenbrettach 2:1
Ein frühes Tor von Sebastian Hetzler (10.) brachte die Gastgeber in Front. Marco Stettner glich in der 22. Minute aus. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Julian Schnitzler (45.+4) zum 2:1-Siegtreffer. Nach der Pause verteidigte Neudenau/Siglingen leidenschaftlich und brachte den knappen Erfolg ins Ziel.
Spvgg Möckmühl – TSV Löwenstein 3:2
Die Gäste sahen lange wie der Sieger aus. Kevin Müller traf in der 27. Minute, Fabian Pfutterer erhöhte in der 79. Minute auf 2:0. Doch dann begann die Aufholjagd: Felix Bauer verkürzte in der 83. Minute per Strafstoß, Robert Biliczki glich in der 90.+2 Minute aus und drehte die Partie nur Sekunden später (90.) endgültig. Ein unglaubliches Finish!
TSV Weinsberg – VfL Obereisesheim 9:1
Ein echtes Torfestival! Dennis Achenbach eröffnete in der 39. Minute, ehe Steven Schneiders mit vier Treffern (42., 52., 57., 61.) die Partie entschied. Aiwan Blasini (65.) und Luca Ehmann (86.) erhöhten weiter. Joe Dan Brown erzielte in der 71. Minute das einzige Gästetor. In der Schlussphase legten Schneiders (90.) und Matthew Kyle Welgemoed (90.+5) noch nach. Zudem gab es zwei Gelb-Rote Karten: Niklas Fackler (45., Weinsberg) und Akay Gültekin (85., Obereisesheim).
TSV Duttenberg – SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn 2:6
Ein Blitzstart der Gäste entschied die Partie früh: Ein Eigentor von Tarik Palmar (4.) und Treffer von Marvin Marrone (5.) sowie Rene Lebküchner (8.) sorgten für ein 3:0. Leon Heichele verkürzte in der 20. Minute, doch Benedikt Kuhne (26.) stellte den alten Abstand wieder her. Nach der Pause traf Marrone erneut (59.), ehe Julian Heichele (61.) noch einmal für Hoffnung sorgte. Doch postwendend erzielte Kuhne (62.) das 6:2 – der Endstand einer torreichen Begegnung.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Kreisliga A3:
SGM Niedernhall/Weißbach – TSV Kupferzell 2:1
Vor 150 Zuschauern ging die Heimelf früh in Führung: Sinan Akin verwandelte in der 17. Minute einen Strafstoß. Benjamin Kilian legte in der 37. Minute nach. Nur drei Minuten später verkürzte Moritz Jakesch für Kupferzell, doch mehr ließen die Gastgeber nicht zu.
SC Michelbach/Wald – SGM Künzelsau-Ingelfingen 5:2
Ein starker Auftritt der Michelbacher Offensive. Niklas Meinhold traf bereits in der 3. Minute, ehe Nikolas Streckfuß (22.) und erneut Meinhold (38.) auf 3:0 stellten. Nach der Pause erhöhte Levin Offenhäußer (65.), bevor Hannes Hornung im Gegenzug verkürzte (66.). Doch Michelbach legte nach: Meinhold schnürte in der 88. Minute seinen dritten Treffer. Ejmad Demaku traf in der 90. Minute noch zum 5:2-Endstand.
SC Amrichshausen – TSG Verrenberg 0:3
Die Gäste spielten souverän und sicherten sich einen klaren Auswärtssieg. Elmir Korjenic eröffnete in der 20. Minute, Fabian Debernitz erhöhte nach gut einer Stunde (63.). Kurz vor Schluss sorgte Denis Sefic (88.) endgültig für klare Verhältnisse.
TSV Dörzbach/Klepsau – SG TSV Bitzfeld/TSV Schwab 5:3
Ein wahres Torfestival! Abdalmajid Rajab traf in der 35. Minute zur Führung, doch Robin Kreuzer glich kurz darauf aus (38.). Nach der Pause ging es Schlag auf Schlag: Joel Stauch (47.) und Kai Deker (51.) trafen jeweils zum 2:1 und 2:2. Simon Köder brachte die Gastgeber in der 60. Minute in Front, Nico Herrmann glich in der 76. Minute erneut aus. Doch in der Schlussphase entschieden Steffen Zürn (82.) und Köder mit seinem zweiten Treffer (83.) die Partie.
VfB Bad Mergentheim – 1. FC Igersheim 3:2
Vor 200 Zuschauern entwickelte sich ein dramatisches Spiel. Yannick Nillies brachte die Gäste in der 7. Minute in Führung, Stefan Haun glich nach 28 Minuten aus. Marvin Sauer stellte in der 36. Minute das 2:1 für Igersheim her. In der 60. Minute vergab Kevin Röckert per Strafstoß die Chance auf den Ausgleich, machte es aber später besser: Erst glich er in der 68. Minute aus und verwandelte in der 90.+7 Minute einen Elfmeter zum viel umjubelten 3:2-Siegtreffer.
SG Taubertal/Röttingen – SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen 3:5
Die Zuschauer sahen ein packendes Offensivspektakel. Maik Fermüller brachte die Hausherren in der 18. Minute in Führung, doch Michael Müller glich fünf Minuten später aus. Johannes Kohler drehte die Partie per Strafstoß (48.), ehe Fermüller mit zwei weiteren Treffern (57., 67.) einen Hattrick schnürte und auf 3:2 stellte. Doch in der Schlussphase schlugen die Gäste zurück: Michael Müller (83.), Johannes Kohler (86.) und Marco Hornung (90.) machten den 5:3-Auswärtssieg perfekt.
SV Harthausen 1970 – TV Niederstetten 1:1
Ein schnelles Duell in der Anfangsphase: Simon Schmezer brachte die Gäste in der 15. Minute in Front, doch Achim Feidel glich nur vier Minuten später aus. Danach lieferten sich beide Teams ein intensives Spiel, doch am Ende blieb es beim Remis.
FC Creglingen – SSV Gaisbach 0:1
Vor 200 Zuschauern reichte ein früher Treffer zur Entscheidung. Timo Hübsch traf in der 10. Minute für Gaisbach und sicherte den knappen Auswärtssieg.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Kreisliga A1:
FC Mengen II – SGM SV Bolstern/SV Hochberg 1:5
Die Gäste legten einen Traumstart hin: Jannik Schlegel traf schon in der 1. Minute und legte in der 19. Minute nach. Tim Kessler erhöhte in der 29. Minute auf 3:0, ehe Luca Zimmerer kurz nach der Pause (51.) das 4:0 erzielte. Jannik Nörz verkürzte in der 69. Minute per Strafstoß, doch Zimmerer stellte in der 79. Minute den 5:1-Endstand her.
SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II – SG Daugendorf/Unlingen 1:2
Ein frühes Tor von Felix Ries brachte die Gäste in der 7. Minute in Front. Tobias Pfender glich nach 32 Minuten aus. In der 70. Minute verwandelte Ries einen Strafstoß und sicherte Daugendorf/Unlingen damit den Auswärtssieg.
SG Bronnen/Neufra – FC Laiz 9:1
Vor 250 Zuschauern entwickelte sich ein wahres Schützenfest. Marlon Geng (1., 47., 61.) eröffnete mit einem Dreierpack, Ekin Öztürk (10.) und Marco Kunz (52., 64., 80.) legten nach. Zwar konnte Julius Frank in der 53. Minute verkürzen, doch Daniel Schoser (88.) und Noah Kosjerina (90.) setzten den Schlusspunkt zum 9:1-Kantersieg.
FV Altheim – FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 4:3
Eine packende Partie mit vielen Wendungen. Florian Geiselhart brachte Altheim in der 27. Minute in Führung, doch Steffen Erbe drehte mit Treffern in der 29. und 40. Minute die Partie. Geiselhart glich in der 58. Minute aus. Danach entschieden Pius Spieler (77.) und Leon Haile (86.) das Spiel zugunsten der Hausherren, ehe Erbe in der 90. Minute noch einmal verkürzte.
TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 – SV Langenenslingen 6:3
Ein Offensivfeuerwerk bekamen die Zuschauer geboten. Marius Müller traf früh (6.), doch Lukas Mayer glich per Elfmeter (10.) aus. Adrian Elgaß (19.) und Lukas Birkler (43.) sorgten für ein 2:2 zur Pause. Nach dem Seitenwechsel setzte sich der TSV ab: Sandro Brunner (55.), Julian von Koeding (68.), Sebastian Stengele (77.) und erneut Marius Müller (87.) trafen. Dazwischen konnte Sven Dirlewanger (74.) kurz verkürzen.
SV Braunenweiler – SGM Altshausen/Ebenweiler 3:4
Ein emotionales Spiel mit späten Treffern. Benjamin Klamert brachte die Gäste in der 6. Minute in Führung. Fabian Gelder (28.) glich aus, doch Josip Matusin (34.) stellte die Führung wieder her. Nach der Pause traf Florian Scham (51.) zum 2:2, ehe Niklas Koß (62.) Altshausen erneut in Führung brachte. Constantin Frick (86.) glich aus, doch in der Nachspielzeit (90.+2) traf Koß zum 4:3-Sieg.
FC Ostrach – SG Gammertingen/KFH 2:1
Dominik Lück sorgte kurz vor der Pause (45.) für das 1:0. Adrian Eberle erhöhte in der 69. Minute. Zwar brachte Alexander Sauter die Gäste in der 84. Minute noch einmal heran, doch Ostrach rettete den knappen Heimsieg über die Zeit.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Kreisliga A2:
FC Wacker Biberach – SV Schemmerhofen 0:5
Die Gäste feierten einen klaren Auswärtssieg. Marc Habrik brachte Schemmerhofen mit einem Doppelpack (33., 44.) zur Pause komfortabel in Führung. Direkt nach Wiederanpfiff legte Marcel Link das 3:0 nach (49.). Ein Eigentor von Yero Kissma Jagana (59.) sowie Dario Ehe (61.) machten den 5:0-Kantersieg perfekt.
SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach – SG Aepfingen/Baltringen 1:3
Fabian Baur brachte die Heimelf in der 3. Minute per Strafstoß in Führung. Doch Niklas Ruf drehte die Partie mit zwei verwandelten Elfmetern (42., 58.). Daniel Egle erhöhte nur zwei Minuten später auf 3:1 und entschied damit die Begegnung.
SV Dürmentingen – SG Muttensweiler/Hochdorf 4:2
Ein intensives Duell, das früh Fahrt aufnahm. Dominik Schirmer traf in der 3. Minute zum 1:0, ehe Paul Britsch (15.) und Leo Gnandt (31.) die Partie zugunsten der Gäste drehten. Doch Patrick Schlegel glich postwendend aus (34.). Im zweiten Durchgang schlug Dürmentingen erneut zu: Schirmer (67.) und Schlegel (85.) machten den Heimsieg perfekt. Kurz darauf schwächte sich Dürmentingen allerdings, als Schirmer in der 86. Minute Gelb-Rot sah.
FC Mittelbiberach – SG Alberweiler/Aßmannshardt 4:2
Janik Martin eröffnete kurz vor der Pause (45.). Direkt nach Wiederanpfiff traf Robin Mohr (46.) zum Ausgleich. Innerhalb weniger Minuten entwickelte sich ein offener Schlagabtausch: Tim Stallbaumer (49.) und erneut Mohr (65.) sorgten für Spannung. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Ilyas Aksit (61.) kippte die Partie zugunsten der Hausherren. Marco Aßfalg (69.) und Manuel Schirmer per Elfmeter (76.) stellten den Endstand her.
SV Betzenweiler – SG Laupertshausen/Maselheim 2:2
Fabian Argo brachte Betzenweiler in der 26. Minute in Front. Noch vor der Pause glich Julius Grimm (42.) aus. Ruben Grundei drehte das Spiel in der 75. Minute, doch Dimitri Bärwald rettete Betzenweiler per Elfmeter (82.) einen Punkt.
TSV Riedlingen II – SG Warthausen/Birkenhard 0:5
Die Gäste überrollten Riedlingen II von Beginn an. Mohamed Kassem (1.) und Max Haller (6.) stellten die Weichen früh. Jona Winkler (20.), Elidon Onuzi (38.) und Patrick Wilpert (50.) bauten das Ergebnis zu einem klaren 5:0-Auswärtssieg aus.
SV Eintracht Seekirch – SV Winterstettenstadt 3:0
Die Gastgeber dominierten und feierten einen souveränen Sieg. Agim Rahmani (30.) eröffnete den Torreigen, Lulzim Rahmani erhöhte nach der Pause mit einem Doppelpack (49., 68.) und machte den 3:0-Endstand perfekt.
FV Neufra/Donau – SG Attenweiler/Oggelsbeuren 2:2
Nach torloser erster Halbzeit brachte Fabian Brehm die Hausherren in der 62. Minute in Führung. Fabian Maurer (73.) und Jannik Liebhart (80.) drehten die Partie, ehe erneut Brehm (83.) ausglich. In der hektischen Schlussphase sah Sebastian Hermanutz (93.) Rot und Kubilay Coskun (98.) Gelb-Rot für Neufra/Donau.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Kreisliga A3:
SV Dettingen/Iller – SV Kirchdorf/Iller 1:1
Ein packender Start ins Duell: Bereits in der 6. Minute brachte Patrick Knopf die Gäste in Führung. Doch nur fünf Minuten später schlug Dettingen zurück – Eren Karadeniz glich in der 11. Minute aus. Danach neutralisierten sich beide Teams und teilten sich am Ende die Punkte.
SV Sulmetingen II – SG Rot/Haslach 1:3
Zur Pause lag Sulmetingen II durch Ben Fischer (41.) vorne. Doch die Gäste drehten nach dem Seitenwechsel auf: Maximilian Moosburger traf doppelt (54., 85.), dazwischen erzielte Nico Hoegerle (72.) das 2:1. Ein starker Schlussspurt bescherte Rot/Haslach den Auswärtssieg.
BSC Berkheim – SG Erlenmoos/Ochsenhausen 1:5
Vor 80 Zuschauern dominierten die Gäste deutlich. Rafael Birkle traf doppelt (30., 48.), ehe David Stellmacher (66.) und Raphael Schoch (72.) auf 4:0 stellten. Clemens Schneider verkürzte zwar in der 77. Minute, doch Stellmacher machte mit seinem zweiten Treffer (84.) den klaren 5:1-Auswärtssieg perfekt.
Sportfreunde Schwendi – SG Reinstetten/Hürbler II 2:0
Raphael Gaum brachte die Hausherren früh in Führung (7.). Es blieb lange spannend, ehe Dardan Morina in der 87. Minute mit dem 2:0 alles klar machte.
SV Burgrieden – SV Baustetten 3:2
Ein hochemotionales Spiel. Tobias Enderle traf früh für Burgrieden (6.), doch Manoel Leven glich nach 19 Minuten aus. Marcel Schwarzmann drehte die Partie per Elfmeter (72.). In der 55. Minute schwächte sich Baustetten durch eine Rote Karte gegen Christian Rodi. Burgrieden nutzte die Überzahl: David Reuder (80.) glich aus, ehe Ivan Pavicar in der 90. Minute den Siegtreffer erzielte.
TSG Achstetten – FC Blau-Weiß Bellamont 4:1
Daniel Rothenbacher eröffnete in der 28. Minute und legte in der 58. Minute nach. Dazwischen traf David Jelica (43.) zum 2:0. Benjamin Speidel erhöhte in der 76. Minute auf 4:0, ehe Tim Kuhn (78.) den Ehrentreffer für Bellamont erzielte.
SF Bronnen – SV Ellwangen 6:4
Ein wildes Torfestival! Manuel Mäschle brachte Bronnen mit zwei Treffern (7., 16.) früh in Front. Doch Ellwangen kam durch Markus Welte (27.) und Justin Lemmermeyer (36.) zurück. Nach der Pause traf Marius Baur doppelt vom Punkt (55., 70.) und Stefan Schoenenberger steuerte zwei Treffer bei (59., 90.). Ellwangen hielt dagegen durch Andreas Paulus (75.) und Selim Altinsoy per Elfmeter (80.), doch am Ende jubelte Bronnen über ein spektakuläres 6:4.
SG SV Tannheim/TSV Aitrach – Türkspor Biberach 2:1
Christian Villinger brachte die Gastgeber in der 29. Minute per Elfmeter in Führung, Adrian Miller legte noch vor der Pause nach (45.). Türkspor kam zwar durch Edis Göle in der 73. Minute noch einmal ran, doch nach einer Gelb-Roten Karte gegen Isa Alame (56.) fehlte die Kraft für eine Wende.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++