Spielabbruch, 14:0 der SGM Fürfeld/Bonfeld, 9:1 der SG Bronnen/Neufra

Sportfreunde Lauffen II – TSV Güglingen 1:4

Die Gäste erwischten einen Blitzstart: Defrim Mustafa traf bereits in der 1. Minute. Max Morlok erhöhte in der 24. Minute auf 2:0, doch Marco Brauch brachte Lauffen postwendend zurück (25.). Konrad Reiner stellte in der 30. Minute den alten Abstand wieder her und verwandelte in der 66. Minute einen Strafstoß zum 4:1-Endstand.

SV Heilbronn am Leinbach – Spvgg Heinriet 3:2

Ein packendes Duell mit einem späten Sieger. Ermir Ahmati brachte die Hausherren früh in Führung (8.). Marian Adrian Musat erhöhte kurz nach der Pause (47.). Heinriet kämpfte sich durch Mika Gruber (74.) und Finn Walleth (81.) zurück. Doch in der 90. Minute war es erneut Ahmati, der den viel umjubelten 3:2-Siegtreffer erzielte.

SV Leingarten – TSV Talheim 1895 1:1

Ein spätes Remis: Eduard Lehmann verwandelte in der 79. Minute einen Elfmeter zur Gästeführung. Doch Luis Benito Gomez Carballal glich in der 87. Minute für Leingarten aus und rettete einen Punkt.

GSV Eibensbach – SGM Fürfeld/Bonfeld 0:14

Ein historischer Kantersieg für die Gäste. Schon in der ersten Halbzeit fielen die Tore im Minutentakt: Marvin Weigelt (13.), Philipp Strähle (18.), Lukas Krämer (20.), Hüseyincan Canakci (24., 28.), Kevin Weigelt (30., 35.) und Patrick Harmann (37.) sorgten für ein 8:0 zur Pause. Nach dem Wechsel trafen Jannik da Costa Oliveira (51., 82.), Furkan Türkoglu (67.), Louis Kübler (77., 87.) und Michel Weigelt (90.). Das 14:0 bleibt ein Ergebnis für die Geschichtsbücher.

SGM MassenbachHausen – TGV Dürrenzimmern abgebrochen

Die Partie wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.

SC Ilsfeld – FSV Schwaigern II 3:2

Die Gastgeber dominierten lange: Torben Hierl (11.), Chris Fackler (19.) und Daniel Stoldt (70.) brachten Ilsfeld mit 3:0 in Führung. Doch Schwaigern II kam durch Ben-David Pieldner (75.) und Nico Lämmlen (85.) zurück. Am Ende reichte es knapp zum Sieg. Kurz vor Schluss sah Hasan Ulutas in der 95. Minute Gelb-Rot.

TSV Cleebronn – SV Schluchtern 2:4

Nach der Pause drehte Schluchtern auf: Moritz Rokitte (50., 58.), Michele Varallo (59.) und Moritz Frank (65.) schossen die Gäste mit 4:0 in Front. Cleebronn konnte durch Kesha Wiczynski (69.) und Henry Frank (85.) nur noch verkürzen.

VfL Brackenheim – SGM NordHeimHausen 3:3

Ein spektakuläres Remis. Jannik Bechtle traf in der 29. Minute zur Führung. Asad Mustafa Dakou drehte mit Treffern in der 45.+1, 51. und 78. Minute die Partie. Doch Brackenheim kam zurück: Frank Silvain Teku (85.) und Bouargan Abdelaali in der Nachspielzeit (90.+2) sorgten für ein umjubeltes 3:3.