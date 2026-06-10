Spiel zwischen Meerbusch II und Links dürfte neu angesetzt werden Bezirksliga, Gruppe 1: Die am letzten Spieltag abgebrochene Partie zwischen dem TSV Meerbusch II und dem CfR Links soll der "beabsichtigten Entscheidung" des Sportgerichts zufolge wiederholt werden. Die Vereine haben nur eine Einspruchsfrist von 24 Stunden. von Sascha Köppen · Heute, 11:32 Uhr · 0 Leser

Die PArtie zwischen dem TSV Meerbusch II und dem CfR Links dürfte neu angesetzt werden. – Foto: Christian Haas

Fast sah es so aus, als können am vergangenen Sonntag de Saison der Bezirksliga, Gruppe 1 normal zu Ende gehen, und dann neben dem MSV Düsseldorf in der Aufstiegsrelegation auch eine Mannschaft ab Mittwoch in der Abstiegsrelegation gegen Arminia Lirich an den Start gehen. In Frage kamen dafür der VdS Nievenheim und der CfR Links, das andere Team ist direkt abgestiegen. Doch lässt die Entscheidung weiter auf sich warten. Die Nievenheimer haben ihr Spiel zwar gewonnen, das hilft aber nicht, wenn auch der CfR Links beim TSV Meerbusch II erfolgreich ist. Dieses Spiel wurde aber nach 20 Minuten abgebrochen, weil der Schiedsrichter den Meerbuscher Trainer Ronny Kockel von der Anlage verweisen wollte, dieser aber nur bereit war, den Innenraum zu verlassen, wie das eigentlich auch üblich ist.

Wie auch immer das nun sportjuristisch zu bewerten ist: Das Verbandssportgericht hat den beiden beteiligten Vereinen nun eine "beabsichtigte Entscheidung" zugestellt, die vorsieht, dass die Partie nicht für die Gäste zu werten ist, sondern neu angesetzt werden muss. Zum Zeitpunkt des Abbruchs waren am Sonntag 18 Minuten gespielt, es stand 0:0 und der Schiedsrichter hatte einen Elfmeter zugunsten des CfR verhängt, mit dem Kockel nicht einverstanden war. Nur 24 Stunden für den Einspruch Besonders ist nun: Aufgrund der Dringlichkeit hat das Sportgericht die Einspruchsfrist auf 24 Stunden verkürzt. Die Vereine müssten den Einspruch also bis Mittwochabend eingelegt haben, sonst wird das Urteil rechtskräftig. Um dann wirklich auf der sicheren Seite zu sein, will Staffelleiterin Michaela Stiels die Partie dann nach einer Frist von drei Tagen für den kommenden Sonntag ansetzen.