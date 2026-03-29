"Spiel zum Vergessen" - Freie Turner unterliegen Bovender SV 1:3

Aus Sicht der Gastgeber war es ein rundum schlechter Fussball-Samstag. Trainer Gian Luca Renner fand klare Worte: „Das war für uns ein gebrauchter Tag und ein Spiel zum Vergessen. Wir haben es über die gesamten 90 Minuten nicht geschafft, an unser Leistungsmaximum heranzukommen.“ Bereits früh gerieten die Braunschweiger in Rückstand: „Bovenden hat nach knapp 30 Sekunden mit der ersten Aktion die Richtung des Spiels vorgegeben.“ Peter Egbert traf zur Führung für die Gäste, die mit zwei Niederlagen im Rücken angereist sind.

Nach rund 20 Minuten legten die Gäste nach. Hebun Kaplan traf zum 2:0, was Vogel so einordnete: „Bis dahin hatten wir die Partie gut im Griff.“ Renner sah die Situation kritischer: „Wir kriegen aus stark abseitsverdächtiger Position das 0:2.“

Auch Bovenden war sich der schwierigen Aufgabe bewusst. Co-Trainer Tobias Vogel erklärte: „Uns war von Beginn an klar, welche Herausforderung uns erwarten würde.“ Dennoch setzte die Mannschaft ihren Plan direkt um, was das "wichtige" 0:1 bewies.

Verschiedene Meinungen zum Platzverweis

Kurz vor der Pause wurde es hektisch. Nach einer Szene im Mittelfeld kam es zu einem Platzverweis gegen Bovenden. Renner bewertete die Situation klar: „Das geht für mich absolut in Ordnung. Er stößt mit dem Ellbogen von hinten in unseren Stürmer Luca Faustmann rein. Das ist eine Tätlichkeit.“ Vogel hingegen schilderte die Szene anders: „Nach einem aus unserer Sicht klaren Foul blieb der Pfiff des Schiedsrichters aus. In der anschließenden undurchsichtigen Szene sah Önder nach einem leichten Schubser die Rote Karte.“ S musste Ali Önder frühzeitig duschen gehen und die Gäste sahen sich in Unterzahl einer gefährlichen Aufgabe entgegenstehen.

Überzahl nicht nutzen können

In Unterzahl stellte Bovenden um und verteidigte leidenschaftlich. Vogel lobte sein Team: „Die Mannschaft zeigte in Unterzahl eine herausragende kämpferische Leistung. Jeder Spieler warf sich in die Zweikämpfe.“ Die Freien Turner konnten ihre Überzahl jedoch nicht nutzen. Renner stellte fest: „Wir haben im zweiten Durchgang einmal aufs Tor geschossen.“ Und das war ein verschossener Elfmeter. "Auch das passt absolut ins Bild, dass der Torwart von Bovenden unseren Elfmeter festhält“, so Renner. Niklas Durau im Tor der Gäste glänzte in seinem ersten Spiel seit November.

Stattdessen setzte Bovenden den entscheidenden Konter. Vogel beschrieb die Szene: „Nach Ballgewinn von Maier spielte dieser auf Akyol, der mit einem feinen Steckpass Dilsad Kaplan bediente. Dieser blieb eiskalt und lupfte den Ball zum umjubelten 3:0 ins Tor.“ Renner erkannte die Entscheidung an: „Damit entschied Bovenden verdientermaßen das Spiel für sich.“

Den Freien Turnern gelang kurz vor Schluss noch Ergebniskosmetik durch Luca Faustmann. Am Ausgang änderte das nichts mehr. Renner zog ein klares Fazit: „Insgesamt war es eine enttäuschende Leistung von uns, weil wir wussten, was uns erwartet, aber es nicht geschafft haben, unseren Matchplan durchzubringen.“

Vogel, der Cheftrainer Yannick Broscheit an der Seitenlinie gut vertritt, hingegen zeigte sich natürlich zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Ein großes Kompliment an das gesamte Team. Jeder Einzelne hat seinen Beitrag zu diesem wichtigen Auswärtssieg geleistet." Damit bescherte man Yannick Broscheit einen gelungenen Geburtstag.

In der Tabelle bleibt man zwar auf Rang sieben, ist aber punktgleich mit Kästorf auf der Fünf.

Die Freien Turner wollen nun den "wegweisenden April" erfolgreich gestalten.