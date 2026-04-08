„Spiel war nach 30 Minuten erledigt" – Forstinning nicht zu stoppen Bezirksliga Ost von Christian Scharl · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Forstinnings Fußballer siegten in Waldperlach. – Foto: Verein

Der VfB Forstinning schlägt Waldperlach deutlich am Ostersonntag. Die Entscheidung fiel bereits nach 27 Minuten beim souveränen Auftritt.

Der VfB Forstinning hat dem Druck standgehalten und sich mit dem deutlichen 4:0 am Ostersonntag beim abstiegsgefährdeten SV Waldperlach die Tabellenführung in der Bezirksliga Ost, zurückgeholt. „Jetzt haben wir noch sechs Spiele, die wir durchziehen müssen“, fordert Trainer Gery Lösch weitere Höchstkonzentration von seinen Spielern.

Kein Durchkommen für Waldperlachs Wittmann (Nr. 13) gegen den VfB mit Daniele Ciarlesi (li.) und Emir Yildirim. – Foto: Verein

Allerdings wird Forstinning in der Schlussphase der Saison und mit hoher Wahrscheinlichkeit noch längere Zeit ohne Mittelfeldstratege Niklas Reitner auskommen müssen. Beim Abschlusstraining am Donnerstag verletzte sich dieser schwerer am Knie, die endgültige Diagnose steht noch aus. Im Jubelbild nach dem Erfolg präsentierte die VfB-Mannschaft Reitners Trikot. Vor dem Anpfiff konnten sich die beiden Teams auf dem Waldperlacher Kunstrasen aufwärmen, die Partie selbst fand dann aber zur Verwunderung des Forstinninger Trosses auf dem schwer zu bespielenden Hauptplatz statt. Um beim Gastgeber keine Hoffnungen aufkommen zu lassen, wollte der VfB die Begegnung ganz früh in die richtigen Bahnen lenken. Und dies gelang eindrucksvoll.