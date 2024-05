Spiel von Viktoria Goch abgebrochen

Kuriose Situation am 30. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 4: Der TuS Asterlagen ist mit nur neun Spielern zum Auswärtsspiel bei Viktoria Goch angereist. Nach 22 Minuten musste Schiedsrichter Sebastian Bock die Partie beim Stand von 3:0 für die Gocher abbrechen, da sich zwei Asterlager verletzt hatten und nur noch sechs Gäste-Feldspieler auf dem Platz standen. Dies ist laut Spielordnung nicht möglich. Daniel Koch (2., 18.) und Julian Thiel (9.) hatten zuvor für den Gastgeber getroffen.

„Das war natürlich ungewohnt. Wir haben uns trotzdem normal vorbereitet, da wir den Fokus für die nächsten Spiele halten wollen. Es herrschte trotzdem ein nettes Verhältnis zwischen uns und den Asterlagern, auch wenn ich so etwas bisher auch noch nicht erlebt habe“, sagte Beine.

Das Spiel wird mit großer Wahrscheinlichkeit mit 3:0 für die Gocher gewertet werden. Durch das 1:1-Unentschieden des Tabellenführers GSV Moers gegen den Kevelaerer SV wären die Gocher nach der Wertung punktgleich mit den Moersern. Die Hoffnung auf den Aufstieg in die Landesliga lebt also weiter. Es zeichnet sich ein spannender Aufstiegskampf in den letzten Saisonspielen ab.