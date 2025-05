Spiel von schwerer Verletzung überschattet: FF Geretsried feiern Erfolg gegen RW Bad Tölz

FF Geretsried – SC Rot-Weiß Bad Tölz 3:2 (1:0) – Groß war nach dem Abpfiff die Erleichterung bei den Fußball-Freunden, die mit dem 3:2-Sieg im Duell der Tabellennachbarn einen riesigen Schritt richtig Klassenerhalt machten. Ebenso groß war der Frust bei den Verlierern. „Das wäre heute ein Matchball für uns gewesen, aber es hat alles gefehlt, was es dazu gebraucht hätte“, stellte RW-Trainer Adrian Ackermann enttäuscht fest. „Die ersten zehn Minuten waren wir gar nicht auf dem Platz.“ Das genügte den FFG, um mit der einzigen wirklichen Torgelegenheit im ersten Durchgang in Führung zu gehen. Nach einem Freistoß von rechts drückte Kilian Sauer den Ball zum 1:0 über die Linie. Die verkorkste erste Halbzeit der Rot-Weißen endete zu allem Überfluss mit einer schweren Verletzung von Shpend Sahiti, der mit Verdacht auf Kreuzbandriss ins Krankenhaus gefahren wurde.

Nach dem Seitenwechsel dominierten die Gastgeber die Partie immer deutlicher, litten im Angriff jedoch unter massiver Ladehemmung. Im Fünfminutentakt scheiterten nacheinander Adam Tobbal (gleich zweimal), Niklas Keilwerth und Michael Räß an RW-Torhüter Fabian Metzger, ehe Keilwerth den Ball per Freistoß aus gut 18 Metern zum 2:0 (66.) im Tölzer Tor versenkte. Nachdem Metzger erneut gegen Tobbal Sieger geblieben war, machten es die Gäste in der Schlussphase noch einmal spannend. In der 80. Minute drehte Gazi Tokmak den Ball zum 1:2-Anschlusstreffer aus dem linken Halbfeld über Freund und Feind hinweg ins lange Eck. Räß stellte nach Zuspiel von Tobbal zwar bald den alten Abstand wieder her (84.), aber Tokmak verkürzte im Gegenzug noch einmal per Freistoß sehenswert über die Mauer ins Kreuzeck auf 2:3. Zu mehr reichte es nicht mehr.

„Hut ab vor der läuferischen und kämpferischen Leistung meiner Mannschaft. Nach den letzten schlechten Spielen war das heute ein sehr, sehr wichtiger Sieg“, lobte FFG-Trainer Johann Latanskij seine Truppe. Sein Pendant Adrian Ackermann stellte frustriert fest, dass damit auch das dritte Nachholspiel der Rot-Weißen in die Hose gegangen waren. „Jetzt müssen wir in den letzten drei Begegnungen nochmal zittern“, ärgerte sich der Tölzer Coach. „Aber wir haben verdient verloren. Die Standardtore haben die schlechte Leistung ein bisschen kaschiert.“ (rst)