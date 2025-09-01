Spiel verloren, Teamgeist wiedergefunden

Gegen Lok organisierte Janosch erst die Verteidigung souverän, später avancierte er zum Mittelfeldmotor. Heute feiert er Geburtstag. – Foto: na wir

Sucht man nach bedeutenden Torraumszenen im Spiel des SV Concordia gegen Lok II, stochert man ziemlich unbeholfen in dunklen Erinnerungen herum. Das goldene Tor beim 0:1 selbst hatte damit nicht viel zu tun, da es einem Freistoß aus knapp 30 Metern von halbrechts entsprang. Rahimov schlenzte den Ball aufs kurze Eck, wo er kurz vor Torwart Steve aufsprang und irgendwie zwischen ihm und den Pfosten hinter die Linie murmelte (18.). So bleiben vielleicht zwei Kopfballchancen erwähnenswert. Die erste für Loks Groß zwei Minuten nach der Führung, wobei Steve trotz Nahdistanz die Pille sicher fing. Die zweite schließlich für Sandi in der Nachspielzeit, der etwas viel Sonne und zu wenig Ball in den Augen hatte, um ihn aus sechs Metern zum letztlich verdienten Ausgleich ins Netz zu drücken. Stattdessen landete der Ball im Himmel.

Verdient wäre das 1:1 nicht nur deshalb gewesen, weil Concordia in den letzten 20 Minuten die Defensivausrichtung aufgegeben hatte und mit letzter Energie in den Angriffsmodus schaltete, dabei die Gäste in die eine oder andere Verlegenheit brachte. Verdient auch, weil Lok trotz des balltechnisch überlegenen Personals ziemlich wenig auf die eigenen Beine stellte - ein paar Fernschüsse ausgenommen. Und das gegen ein zwar defensiv gut aufgelegtes Concordia, das jedoch innerhalb einer Woche fünf junge Spieler verloren hatte und somit eine Altherrenriege von insgesamt vier Ü-45-Spielern aufs Spielfeld schicken musste. Deren Matchplan ging auf: eigene Hälfte zu, Spielstand knapp halten – und am Ende noch einmal mit ein paar Wechseln drei Gänge Richtung Offensive schalten.