Spiel Verlegung

Das Pokalspiel unserer 1.Mannschaft wurde offiziell auf den 1.10.25 um 19.30 Uhr verlegt. Spielort bleibt gleich nur anderer Tag, wir würden uns Freuen euch in Dossenheim zubegrüßen und wünschen uns eure Unterstützung.