Vereinsnachrichten

Spiel Verlegung

SCK Seckach

Liebe Fans, Unterstützer, Freunde des SCK

Das Pokalspiel unserer 1.Mannschaft wurde offiziell auf den 1.10.25 um 19.30 Uhr verlegt. Spielort bleibt gleich nur anderer Tag, wir würden uns Freuen euch in Dossenheim zubegrüßen und wünschen uns eure Unterstützung.

Sportliche Grüße

Eure SCK

