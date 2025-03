Am Donnerstagabend steht endlich das lang ersehnte Spitzenspiel an. Der Tabellenzweite Union Lohne trifft im Nachholspiel des 18. Spieltages vor heimischer Kulisse auf den aktuellen Tabellenführer SG Freren. Beide Teams spielen eine nahezu perfekte Saison und trennen nur zwei Punkte. Wir haben vor der Partie sowohl mit Union Trainer Dennis Brode als auch mit dem Trainer der Gäste Florian Hoff gesprochen.

Viel mehr geht nicht – Beide Teams sind seit geraumer Zeit ungeschlagen und nun steht das Spiel um die Spitze an. Die Eckdaten erklären sich beim Blick auf die Tabelle von selbst. Endet die Partie unentschieden, bleibt es bei der aktuellen Tabellensituation, sollten die Gäste aus Freren das Spiel gewinnen, bauen sie die Tabellenführung aus, geht der Sieg an die Gastgeber, gibt es einen neuen Tabellenführer, in Form von Union Lohne.

Als „absolut desaströs“ bezeichnete Union Trainer Dennis Brode damals den Ausgang des Hinspieles am 12. Spieltag. Am Ende siegte, der dort noch Tabellenzweite SG Freren, furios mit 7:0 gegen den Spitzenreiter aus Lohne. Mittlerweile haben die beiden Teams die Plätze getauscht. Für Union Lohne ist die Partie in gewisser Weise auch die Möglichkeit für eine Wiedergutmachung. Vor heimischem Publikum wäre ein Ergebnis wie aus dem Hinspiel in jeglicher Hinsicht eine Enttäuschung, die nicht hinzunehmen wäre.

Lobende Worte beider Trainer

Vor der Partie ist von Unmut gegenüber des Gegners keine Spur, ganz im Gegenteil. Dennis Brode lobt ausgiebig die vorbildliche Arbeit von Freren Trainer Florian Hoff und dessen Kollegen Sascha Wald. „Was Freren in den letzten Jahren für einen Lauf genommen hat, ist Wahnsinn. Sie waren letztes Jahr schon oben mit dabei, dieses Jahr sind sie ganz oben. Unglaublich was Sascha und Flo da leisten, wirklich richtig stark, Hut ab.“, erwähnt Brode hochachtungsvoll. Aber auch Freren Coach Florian Hoff hat vor der Partie großen Respekt vor dem Gegner und erwähnt:„Wir wissen um die Qualitäten von Lohne. Wir müssen einen guten Plan entwickeln und an unsere Leistungsgrenze gehen. Kleinigkeiten können dieses Spiel entscheiden. Dementsprechend hoffe ich, dass wir diese Kleinigkeiten über Chancen oder guter Defensivarbeit erhalten und am Ende als Sieger vom Platz gehen." Neben des Trainerteams zollt Dennis Brode auch der Offensivabteilung des Gegners Respekt und warnt dabei speziell vor zwei Spielern – „Freren hat mit Bennet Thelen und Jan-Hendik Wecks zwei Riesen Granaten da vorne, die jetzt zusammen 48 Tore geschossen haben. Das ist schon unglaublich, was die beiden da zusammen fabrizieren."

Beide Trainer hoffen auf die Unterstützung von den Rängen

Im Hinspiel war die Beteiligung der Zuschauer schon äußerst positiv. Sowohl Hoff als auch Brode setzen auch im Rückspiel am Donnerstag auf die Unterstützung und appellieren an die Fans. „Ich würde mich für die beide Mannschaften freuen, wenn viele Zuschauer den Weg nach Lohne finden, im Hinspiel waren schon viele da. Vielleicht sind es am Donnerstag noch ein paar mehr.", so Florian Hoff. Auch Dennis Brode ruft zum Support auf: „Darauf kann man sich ja nur freuen, dafür spielt man Fußball. Wer da nicht kommt ist selber schuld."

Anpfiff ist am Donnerstag um 20:00 Uhr am Sportplatz Lohne.