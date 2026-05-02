Spiel um die Saisonrichtung

Am 26. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1 tritt der TuS Sudweyhe beim RSV Rehburg an. Nach der Niederlage im Topspiel geht es für die Gäste um die letzte Chance im Rennen um Platz drei.
Für den TuS Sudweyhe hat das Auswärtsspiel beim RSV Rehburg eine besondere Bedeutung. Nach der 3:4-Niederlage gegen den VfL Bückeburg steht die Mannschaft unter Druck, während Rehburg mit einem 2:1-Erfolg beim TuS Drakenburg Selbstvertrauen gesammelt hat.
Trainer Jan Lehmkuhl ordnet die Ausgangslage klar ein: „Für uns steht am Sonntag ein ganz wichtiges Spiel an, weil es darum geht, wie wir die Saison beenden.“
Die Zielsetzung ist eindeutig formuliert: „Wenn wir gewinnen, haben wir weiterhin den Anspruch auf Platz 3. Sollten wir verlieren, ist der Zug in diese Richtung abgefahren und wir rutschen ins Niemandsland der Tabelle, was wir unbedingt vermeiden wollen.“
Dabei trifft Sudweyhe auf einen Gegner, der vor allem im eigenen Stadion schwer zu bespielen ist. „Wir wissen um die Heimstärke von Rehburg, aber mit unserer individuell besseren Qualität sollten wir dort drei Punkte holen.“ Entscheidend seien jedoch grundlegende Faktoren: „Das geht allerdings nur mit der richtigen Einstellung, Laufbereitschaft und den grundlegenden Tugenden im Fußball.“
Lehmkuhl hebt zudem die Struktur des Gegners hervor: „Rehburg ist vorne gut besetzt. Sie kommen aber vor allem über ihre mannschaftliche Geschlossenheit.“ Daraus leitet er klare Anforderungen ab: „Deshalb müssen wir unbedingt vermeiden, in Rückstand zu geraten, weil es dann sehr schwer wird. Wenn wir selbst in Führung gehen, haben wir alle Chancen.“
Auch äußere Umstände könnten eine Rolle spielen. „Ich denke, es wird wieder ein Spiel, in dem die Tagesform entscheidet.“ Die ungewohnte Anstoßzeit sieht der Trainer dabei nicht als Entschuldigung: „Die Anstoßzeit um 13 Uhr ist ungewohnt und bringt vielleicht den Rhythmus etwas durcheinander, aber das darf keine Ausrede sein.“
Auch auf Seiten der Gastgeber ist die Zielsetzung klar formuliert. Trainer Mike Friedrich betont: „Wir wollen an Bückeburg und Drakenburg anknüpfen und den Abstand nach unten vergrößern. Wir dürfen den Gast nicht unterschätzen.“ Entscheidend sei eine geschlossene Mannschaftsleistung: „Eine kompakte, geschlossene Mannschaftsleistung bringt den Erfolg.“ Zudem setzt Friedrich auf den Heimvorteil: „Mit den Fans im Rücken werden wir die drei Punkte in Rehburg behalten.“
Am Ende bleibt die Marschroute auf beiden Seiten eindeutig: Sudweyhe kämpft um den Anschluss nach oben, Rehburg um Abstand nach unten – entsprechend groß ist die Bedeutung dieser Begegnung.