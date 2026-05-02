Spiel um die Saisonrichtung TuS Sudweyhe gastiert in Rehburg – beide Trainer sehen richtungsweisende Partie von red · Heute, 11:48 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Am 26. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1 tritt der TuS Sudweyhe beim RSV Rehburg an. Nach der Niederlage im Topspiel geht es für die Gäste um die letzte Chance im Rennen um Platz drei.

Für den TuS Sudweyhe hat das Auswärtsspiel beim RSV Rehburg eine besondere Bedeutung. Nach der 3:4-Niederlage gegen den VfL Bückeburg steht die Mannschaft unter Druck, während Rehburg mit einem 2:1-Erfolg beim TuS Drakenburg Selbstvertrauen gesammelt hat. Trainer Jan Lehmkuhl ordnet die Ausgangslage klar ein: „Für uns steht am Sonntag ein ganz wichtiges Spiel an, weil es darum geht, wie wir die Saison beenden.“

Die Zielsetzung ist eindeutig formuliert: „Wenn wir gewinnen, haben wir weiterhin den Anspruch auf Platz 3. Sollten wir verlieren, ist der Zug in diese Richtung abgefahren und wir rutschen ins Niemandsland der Tabelle, was wir unbedingt vermeiden wollen.“ Dabei trifft Sudweyhe auf einen Gegner, der vor allem im eigenen Stadion schwer zu bespielen ist. „Wir wissen um die Heimstärke von Rehburg, aber mit unserer individuell besseren Qualität sollten wir dort drei Punkte holen.“ Entscheidend seien jedoch grundlegende Faktoren: „Das geht allerdings nur mit der richtigen Einstellung, Laufbereitschaft und den grundlegenden Tugenden im Fußball.“