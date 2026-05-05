Spiel statt Training: D2 fordert SC 1903 Weimar D3

Spiel statt Training heißt es heute am Dienstag ab 17 Uhr, wenn unsere D2 auf die D3 des SC 1903 Weimar trifft. 9 gegen 8 – eine besondere Spielform, die technisch und taktisch viel abverlangt. Räume erkennen, schnell umschalten, saubere Ballkontrolle und kluge Entscheidungen unter Druck werden heute entscheidend sein. Auch wenn der Gegner mit 11 Punkten Vorsprung in der Tabelle steht, wird sich das Spiel über Genauigkeit am Ball, Passqualität und das richtige Timing in den Aktionen entscheiden. Wenn wir es schaffen, kompakt zu stehen, spielerisch Lösungen zu finden und mutig nach vorne zu spielen, können wir das Duell offen gestalten und den Favoriten fordern.