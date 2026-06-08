Spiel, Spaß und Einblicke bei den „Großen“: SV Eichede lädt ein

Fußballtag SV Eichede. – Foto: SV Eichede

Die Sommerferien werfen ihre Schatten voraus, und für die fußballbegeisterten Nachwuchskicker in der Region steht ein echtes Highlight im Terminkalender. Im Rahmen des offiziellen Ferienprogramms der Gemeinde Steinburg veranstaltet der SV Eichede am Freitag, den 14. August 2026, erneut seinen beliebten Fußballtag. Auf der heimischen Sportanlage in Eichede dreht sich an diesem Tag von 10.00 bis 16.00 Uhr alles um das runde Leder. Teilnehmen können fußballbegeisterte Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2013 bis 2019 – egal ob Vereinsspieler oder Neueinsteiger.

Das Konzept verspricht auch in diesem Jahr wieder eine perfekte Mischung aus sportlicher Förderung und jeder Menge Action. Für eine professionelle Begleitung ist dabei gesorgt: Spieler der ersten Herrenmannschaft sowie erfahrene Jugendtrainer des Vereins übernehmen höchstpersönlich die Betreuung und Durchführung des Programms. Für die Kids ist das die ideale Gelegenheit, den Vorbildern aus der Oberliga einmal ganz nah zu kommen.

Der Startschuss fällt pünktlich: Treffpunkt für alle angemeldeten Kinder ist um 9.45 Uhr am Umkleidetrakt der Sportanlage. Auf dem straffen, aber abwechslungsreichen Tagesprogramm stehen zwei intensive Trainingseinheiten, bei denen die Grundlagen des Passspiels, der Ballmitnahme und des Torschusses spielerisch geschult werden. Zudem können die Nachwuchstalente bei einem spannenden Technik-Wettbewerb ihr Können unter Beweis stellen, ehe der Tag mit einer kleinen Siegerehrung gebührend abgerundet wird.

Ein besonderer Fokus liegt neben dem Platz auf dem Gemeinschaftsgefühl. Beim gemeinsamen, warmen Mittagessen wird die Barriere zwischen Groß und Klein abgebaut. Hier haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, mit den Eichedeer Fußballern ungezwungen ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und mehr über den echten Fußball-Alltag beim SV Eichede zu erfahren. Die Ligaspieler werden dabei aus dem Nähkästchen plaudern und von ihren ganz persönlichen Erfahrungen auf und neben dem Platz berichten.

Jetzt anmelden: Teilnehmerplätze sind streng limitiert

Die Teilnahmegebühr für den ereignisreichen Tag beträgt 30 Euro. In diesem Rundum-sorglos-Paket sind neben der professionellen Betreuung und den Trainingseinheiten auch sämtliche Getränke, das warme Mittagessen sowie ein exklusives SV-Eichede-T-Shirt als Erinnerung enthalten.

Wer dabei sein möchte, sollte sich allerdings sputen, wie der Verein betont:

„Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 70 Kinder begrenzt. Es entscheidet der Eingang der vollständigen Anmeldung.“

Das benötigte Anmeldeformular steht ab sofort auf der offiziellen Internetseite des SV Eichede zum Download bereit. Wichtig für die Eltern: Die Anmeldung muss zwingend von einem Erziehungsberechtigten ausgefüllt werden und erlangt erst dann ihre Verbindlichkeit, wenn eine schriftliche Anmeldebestätigung per E-Mail an die Eltern versendet wurde. Der offizielle Anmeldeschluss für das Steinburger Ferienprogramm ist der 31. Juli 2026.

Für alle Eltern, die Fragen zum Ablauf oder zur Organisation haben, hat der Verein eine direkte Anlaufstelle eingerichtet. Für Rückfragen steht Jugendwart Tim Henkel jederzeit telefonisch unter der Nummer 0179-4136964 oder per E-Mail unter t.henkel@sveichede.de helfend zur Verfügung.