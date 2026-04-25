Spiel, Spannung, Spätzle Das unangenehm mühsame 3:2 (1:0) gegen Kellerkind SV Morlautern ist der erste Sieg der Hüffelsheimer Verbandsliga-Fußballer seit der Freistellung von Aufstiegstrainer André Weingärtner. von Torben Schr�der · Gestern, 18:00 Uhr · 0 Leser

Die Hüffelsheimer Malik Yerima und Tim Reidenbach steigen nach dieser Ecke am höchsten. Foto: Mario Luge – Foto: Mario Luge

Hüffelsheim. Irgendwo zwischen Restanspannung, Gelöstheit und Vorfreude schwankt die Stimmung im Vereinsheim der SG Hüffelsheim, als für die Spieler Spätzle-Salat-Teller gereicht werden. Das unangenehm mühsame 3:2 (1:0) gegen Kellerkind SV Morlautern ist der erste Sieg der Verbandsliga-Fußballer seit der Freistellung von Aufstiegstrainer André Weingärtner. Parallel arbeitet die SGH an ihrer Zukunft.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Der Kader, der kommende Saison unter dem neuen Chefcoach Christian Lüllig den nächsten Schritt in Angriff nehmen wird, ist nahezu komplett. Die aktuelle Mannschaft läuft auf den Felgen ins Ziel. Wieder humpelten zwei Mann verletzt vom Feld, bei Fabian Scheick und Malik Yerima zwickt der hintere Oberschenkel. Andere schleppen sich durch, etwa der spielende Co- und Interimstrainer Tim Müller, dessen Erfahrung und Ballsicherheit in der aktuellen, nervösen Phase Gold wert ist. Taktisch und athletisch bietet die SGH aktuell nicht das Bild eines Aufstiegsaspiranten, als den man sie in der neuen Saison auf dem Zettel haben muss.

Schnelle Führung gibt keine Sicherheit Dabei hätten zwei Blitzstarts eigentlich Sicherheit und Schwung geben müssen. Nach 80 Sekunden spielten die Hüffelsheimer Tim Reidenbach halblinks vor dem Tor zum 1:0 frei, und ähnlich schnell nach Wiederanpfiff flankte Christian Hahn scharf und flach ins Zentrum, wo Reidenbach auf 2:1 stellte (47.). Nun hielt die anfangs schnell wieder versandete Dynamik länger an. Tim Krafft flanke von der anderen Seite, Simon Scherer drückte die Kugel rein (61.). Zwei weitere Hochkaräter nach genau demselben Strickmuster ließen die Hüffelsheimer aus, ehe der Schwung wieder erlahmte.