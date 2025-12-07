Spiel ohne Cheftrainer! Bovender SV erwartet Acosta

„Ein schwerer guter Gegner, haben einen auch sehr jungen und fachlich guten Trainer, der immer wieder für eine Überraschung in seiner Idee gut ist.“ Vor allem das aggressive Spielverhalten macht Acosta aus seiner Sicht gefährlich: „Sie sind eine der wenigen Mannschaften, die auch oft im Angriffspressing agieren.“

Dass der BSC Acosta über große Moral verfügt, zeigte zuletzt das spektakuläre Comeback gegen die Freien Turner: „Sie haben zuletzt ein 0:3 gegen FT auswärts in ein 3:3 aufgeholt, das spricht für eine enorme Mentalität.“ Dennoch blickt Broscheit auch mit viel Stolz auf die eigene Mannschaft zurück: „Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich unsere Qualitäten nicht klein reden, wir haben eine richtig gute Hinserie gespielt, unabhängig vom Ergebnis jetzt am Sonntag, bin ich extrem stolz auf das gesamte Team.“ So steht der BSV mit der besten Defensive der Liga auf Rang fünf. Acosta steht auf Platz neun.

Für den Bovender SV geht es am Sonntag um mehr als nur drei Punkte. Mit einem Erfolg könnte die Hinrunde gekrönt werden: „Mit einem Sieg am Sonntag können wir die ganze Hinserie nochmal zu einem Höhepunkt der Vereinsgeschichte bringen und die beste Mannschaft Südniedersachsens werden.“ Dabei mahnt der Coach jedoch auch zur richtigen Einordnung: „Wir wissen, dass es erst die Hälfte der Saison ist, trotzdem müssen wir auch auf Erreichtes stolz sein.“

Die Zuschauer dürfen sich laut Broscheit auf ein besonderes Duell freuen: „Ich glaube, die Zuschauer können sich auf ein intensives, gutes Fußballspiel, ohne beide Cheftrainer freuen.“ Abschließend richtete er noch persönliche Worte an den Gegner: „An der Stelle auch nochmal LG an Josh.“