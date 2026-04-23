"Spiel nach 15 Minuten verloren" - Gifhorn siegt in Volkmarode

– Foto: Thies Meyer

Der MTV Gifhorn hat sich am gestrigen Mittwochabend mit einem 2:0-Auswärtssieg beim SC Rot-Weiß Volkmarode durchgesetzt. Im Aufsteigerduell war der Auswärtssieg enorm wichtig, um den Druck auf Vorsfelde aufrechtzuerhalten..

Die Partie war dabei bereits früh entschieden – sehr zur Zufriedenheit von MTV-Coach Holger Ringe: „Wir haben die besonderen Bedingungen des Platz angenommen und sind hoch konzentriert in die Partie gegangen sind.“

Gifhorn legte schnell nach und erhöhte nach einer sehenswerten Kombination zwischen Cimino und Alex Geiner. Jovan Hoffart vergoldete die Flanke dann zum 2:0. Sein 17. Saisontor. Für Ringe ein Treffer der Extraklasse: „Das sieht man selten in der Landesliga. Das muss man sagen, das war oberstes Regal.“

Schon in der Anfangsphase legten die Gäste den Grundstein für den Erfolg. „Wir sind gleich in der ersten Minute in Führung gegangen“, so Ringe. Jovan Hoffart traf nach einem „super Diagonalpass hinter die Kette“ zur frühen Führung (1.). Volkmarodes Trainer Collin Gerstung sah genau darin den Knackpunkt: „Das Spiel haben wir in den ersten 15 Minuten verloren. Wir haben einen miserablen Start erwischt.“

Gerstung bestätigte die schwache Anfangsphase seiner Mannschaft: „Von nicht richtig wach bis tiefstehender Sonne kam da alles zusammen.“ Zwar kam Volkmarode anschließend besser ins Spiel, blieb jedoch ohne Ertrag: „Wir sind dann in der ersten Halbzeit zu eins, zwei Nadelstichen gekommen, haben es aber nicht geschafft den Anschluss zu machen.“

Gifhorn hingegen verpasste es, frühzeitig alles klarzumachen. „Auch in der ersten Halbzeit hätten wir schon den Sack zumachen können, hatten noch drei bis fünf gute Möglichkeiten“, erklärte Ringe. Dennoch blieb es zur Pause beim 2:0.

Reaktion gezeigt, aber keine Tore erzielt

Im zweiten Durchgang zeigte Volkmarode eine Reaktion. „In der zweiten Halbzeit machen wir es besser, erspielen uns Möglichkeiten, schaffen es aber auch wieder nicht zu treffen“, so Gerstung. Auch Gifhorn blieb bemüht, ein drittes Tor nachzulegen: „Wir wollten unbedingt das dritte Tor, aber irgendwie wollte der Ball nicht rein.“

Am Ende blieb es beim verdienten Auswärtssieg für den MTV. „Ein hochverdienter Sieg von uns und wieder zu Null gespielt“, zog Ringe ein klares Fazit. Gerstung blickte trotz der Niederlage nach vorne: „Die Reaktion in der zweiten Halbzeit gibt aber Mut und Hoffnung.“

Bereits am Sonntag sind beide Teams wieder gefordert. Gifhorn mit einem harten Auswärtsspiel in Bovenden. Volkmarode empfängt Göttingen 05.