Spiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat beim 3:3 (0:3) als Gast des SC Reisbach durch einen Gegentreffer in der sechsten Nachspielminute zwei Punkte hergegeben, nachdem man bis zur 60. Minute wie der sichere Sieger aussah. "Wir haben eine phantastische erste Hälfte gezeigt, gehen völlig zu Recht mit drei Toren Vorsprung in die Pause. Das hat gut ausgesehen, aber am Ende war es doch zu wenig, um den Platz als Sieger zu verlassen", fasste Trainer Sammer Mozain das Spielgeschehen im Saarwellinger Gemeindeteil zusammen. Gibriel Darkaoui per Doppelschlag (18. und 26.) sowie Ram Jashari (34.) sorgten für einen komfortabel scheinenden Vorsprung. "Reisbach kam dann aggressiver und kämpferischer aus der Kabine. Wir laden sie zum Tore schießen ein, indem ein vom Torwart gespielter Ball beim Gegner landet", fährt Mozain die Schilderung des Geschehens auf der Lohwiese fort. Nicola Cortese nahm das Gastgeschenk an (59.). "Dann müssen wir auch noch den Torwart verletzt austauschen, Vincent Leone hat ja kaum Saarlandliga-Erfahrung", fährt Mozain fort. Jan Demmerle gelingt dann in der 81. Minute das 2:3 und Antonio Cortese, der nach einer Stunde eingewechselt wurde, beendet die Partie mit einem Fallrückzieher in der siebten Nachspielminute. Fünf Minuten später haldelt sich Luca Behr noch einen Platzverweis ein, so dass er im nächsten Spiel fehlen wird. "Keiner hat verstanden, warum es zwölf Minuten Nachspielzeit gab, fünf wären o.K. gewesen, so fahren wir mit einem statt drei Punkten und einen gespoerrten Spieler heim", zog Mozain sein Tagesfazit.

Das FCS-Team empfängt am Sonntag, 28. September um 17 Uhr den Ex-Oberligisten SV Rot-Weiß Hasborn auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld, Reisbach spielt am gleichen Nachmittag bereits um 15.30 Uhr beim SV Merchweiler.