Spiel mit zwei Gesichtern – erster Punktgewinn gegen Vrees von Kai Hermes · Heute, 08:42 Uhr · 0 Leser

Zum Abschluss des langen Wochenendes trat der SV Neubörger zuhause gegen die stark abstiegsbedrohte Elf von Frisia Vrees an. Es sollte eine Partie mit zwei Gesichtern werden: Zwar kam Neubörger besser ins Spiel und in der Anfangsphase zu einigen, wenn auch ungefährlichen, Gelegenheiten, dennoch gingen die Gäste in Führung, nachdem eine Hereingabe in der 17. Minute den sträflich freistehenden Christoph Haking fand, der die Kugel über die Linie drückte. Nach diesem Wirkungstreffer spielte der SVN wieder wie schon am Mittwoch gegen Hasselbrock, konnte offensiv keine Zweikämpfe gewinnen und lief immer wieder arglos in Kontersituationen. Die Passivität der Hausherren nutzte Jan Jakobi kurz vor der Halbzeitpause nach einem langen Ball über die Kette zum 2:0 (45.+1).

Kurz darauf hatte Max Ostermann, der Simon Voß mit hoher Intensität, jedoch nicht voll durchgestrecktem Bein auf das Sprunggelenk stieg, Glück, dass er nur den gelben Karton vom insgesamt sehr ausgeglichen und ruhig leitenden Unparteiischen Norbert Niemann bekam (45.+4). Auch in der zweiten Halbzeit machte zunächst Vrees Druck: Der Treffer zum scheinbaren 3:0 fiel jedoch aus einer Abseitsposition und fand keine Anerkennung.