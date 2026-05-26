Spiel mit zwei Gesichtern – erster Punktgewinn gegen Vrees

Zum Abschluss des langen Wochenendes trat der SV Neubörger zuhause gegen die stark abstiegsbedrohte Elf von Frisia Vrees an. Es sollte eine Partie mit zwei Gesichtern werden: Zwar kam Neubörger besser ins Spiel und in der Anfangsphase zu einigen, wenn auch ungefährlichen, Gelegenheiten, dennoch gingen die Gäste in Führung, nachdem eine Hereingabe in der 17. Minute den sträflich freistehenden Christoph Haking fand, der die Kugel über die Linie drückte.
Nach diesem Wirkungstreffer spielte der SVN wieder wie schon am Mittwoch gegen Hasselbrock, konnte offensiv keine Zweikämpfe gewinnen und lief immer wieder arglos in Kontersituationen. Die Passivität der Hausherren nutzte Jan Jakobi kurz vor der Halbzeitpause nach einem langen Ball über die Kette zum 2:0 (45.+1).
Kurz darauf hatte Max Ostermann, der Simon Voß mit hoher Intensität, jedoch nicht voll durchgestrecktem Bein auf das Sprunggelenk stieg, Glück, dass er nur den gelben Karton vom insgesamt sehr ausgeglichen und ruhig leitenden Unparteiischen Norbert Niemann bekam (45.+4).
Auch in der zweiten Halbzeit machte zunächst Vrees Druck: Der Treffer zum scheinbaren 3:0 fiel jedoch aus einer Abseitsposition und fand keine Anerkennung.
In Minute 67 flog ein langer Ball von Bernd Horstmann an Mann und Maus vorbei zu Marius Korte, der sich im Duell mit dem Torhüter zum Sieger krönte. Auf einmal hatte der Meister Blut geleckt und riss nun die Spielkontrolle an sich – blieb gleichzeitig aber anfällig für Konter. Zehn Minuten nach dem Anschlusstreffer glich Matthias Wessels Fischer mit einem sehenswerten Schuss aus 30 Metern aus. Nach dem Ausgleichstreffer verlor Vrees zunächst komplett den Zugriff, nur Sekunden später bot sich Marius Korte die Chance, das Spiel komplett zu drehen (78.)
In Anbetracht weiterer Großchancen durch Sascha Kohnen, Marius Korte und Fynn Wübben hätte der SVN den Führungstreffer letztlich sogar deutlich eher verdient als die Gäste.
Vrees gab zwar noch einmal alles für die drei Punkte, doch der SVN verteidigte auch deutlich konzentrierter als noch in Durchgang eins und so endete das Spiel mit einem Remis, das Vrees nicht wirklich weiterhilft und Neubörger nicht wirklich zufriedenstellt – auch wenn dieser Punkt der erste des SVN gegen Vrees seit der Ligareform war.
Dennoch will der SVN am Freitag noch einmal alles geben: Um 19:00 Uhr wird die Partie gegen die DJK Breddenberg-Heidbrücken am Deverweg angepfiffen, nach dem Spiel wird Hermann Cordes die Meisterschale überreichen.