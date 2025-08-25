Spiel mit »sonderlichem Charakter« sorgt für Gesprächsstoff

"Wie die Bayernliga zurzeit abgeht, ist krass", fasst Shqipran Skeraj die bisherige Saison kurz und durch und durch prägnant zusammen. Die Nordstaffel der bayerischen 5. Liga liefert Geschichte um Geschichte, Spektakel um Spektakel, Schlagzeile um Schlagzeile. Schwierig, angesichts dessen einzelne Spiele hervorzuheben. Die Partie zwischen dem FC Coburg und dem ATSV Erlangen am vergangenen Spieltag hat es dann aber doch "verdient", besonders beleuchtet zu werden. Und das hat mehrere Gründe...

So richtig Fahrt nahm das Geschehen ungefähr zehn Minuten nach der Pause auf. Bei einem Klärungsversuch prallten ATSV-Keeper Emmanuel Agyekum und sein Mitspieler Dior Zabergja auf Höhe der Sechzehnerlinie unglücklich zusammen. Beide Akteure mussten behandelt werden, das Spiel war deshalb gut und gerne 20 Minuten unterbrochen. Gott sei Dank ging es aber insgesamt glimpflich aus, wie Skeraj berichtet.

Um den Überblick behalten zu können, ist wohl die chronologische Reihenfolge die beste Wahl: Auf der Anlage des oberfränkischen Aufsteigers entwickelte sich nach und nach eine spannende Angelegenheit – und, wie sich später herauskristallisieren wird, eine Begegnung, die in Erinnerung bleiben wird. „Für uns war das ein schwieriges Spiel insgesamt, weil uns die Frische im Kopf gefehlt hat“, zeigt sich Erlangen-Coach Skeraj insgesamt kritisch. Angesprochene geistige Trägheit wurde den mittelfränkischen Gästen wortwörtlich schmerzvoll ausgetrieben.

„Dior musste ausgewechselt werden. Er hatte Kopfschmerzen. Später hat sich herausgestellt, dass es aber nichts Schlimmeres ist.“ Keeper Agyekum konnte weiterspielen, er musste "lediglich" nach der Partie an der unteren Lippe genäht werden. Dass der Schlussmann nicht ausgewechselt worden ist, sorgte dennoch für Gesprächsstoff – während und nach der Partie. „Der Schiedsrichter ist immer wieder auf mich zugekommen. Er meinte, Emmanuel fehlt ein Zahn“, berichtet Skeraj. „Ich habe mich aber immer wieder rückversichert: Er konnte weitermachen!“

Lars Müller, Sportlicher Leiter der Heimelf, sieht das Ganze etwas anders, weshalb er insgesamt von einem "sonderlichen Charakter" des Spieles spricht. „Dem gegnerische Torhüter war schwindelig. Das konnte jeder sehen. Macht es dann Sinn, ihn weiterspielen zu lassen? Das war schon grenzwertig. Das Sportliche ist schön und gut. Aber die Gesundheit geht vor!“

Doch diese Szene blieb nicht der einzige Aufreger: Nach der langen Unterbrechung ging erst Coburg in Führung, ehe Erlangen den Ausgleich zunächst verpasste. Burak Ayvaz verschoss einen Elfmeter. Der Rückkehrer war überhaupt erst angetreten, weil der etatmäßig Schütze Lucas Markert der Gefoulte war – und sich davon nach Angaben von „Chipo“ Skeraj erst erholen musste. Gut 15 Minuten später legte sich dann der Kapitän den Ball zurecht, und versenkte aus elf Metern. Und das in der 97. Minute eines Spieles, das aufgrund des erwähnten Zusammenpralls fast 20 Minuten Nachspielzeit hatte.

„Wir hatten uns mit dem Remis dann eigentlich schon angefreundet und auf das Elfmeterschießen – das Liga- war ja gleichzeitig ein Pokalspiel - eingestellt“, gibt Coburg-Manager Lars Müller zu. Doch das von ihm so genannte „Wechselbad der Gefühle“ ging weiter. Aykut Civelek legte sich in 90+11 den Ball zum Freistoß zurecht – und „wir wissen, dass das derzeit fast Strafstöße“ sind. Auch dieses Mal: Der viel umjubelte 2:1-Siegtreffer des Aufsteigers. Erlangen hatte auch nach diesem Tor noch genügend Zeit, aber es blieb letztlich bei diesem Spielstand, weshalb Skeraj von einem „bitteren Nachmittag“ spricht.

Bei Coburg und Lars Müller hingegen herrschte logischerweise „riesengroße Freude. An diesem Sieg kann man sich hochziehen. Das kann ein Schlüsselmoment sein“. Und es war ein Spektakel. Eins von bisher vielen. Und weitere werden folgen...