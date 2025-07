Doppelpacker Bastian Grahovac schießt zu frühen Führung ein – Foto: Christian Mühlhofer

„Spiel mit dem Feuer": Ampfing schlägt den TSV Ebersberg

Gelungener Start für den TSV Ampfing in die neue Spielzeit der Fußball-Bezirksliga Ost: Die Schweppermänner, die mit einem Durchschnittsalter von 23 Jahren in der Startformation ins Rennen gingen, besiegten am Freitagabend den TSV Ebersberg vor 150 Zuschauern mit 3:1. Ampfing - „Wir haben in der Woche vor dem Spiel noch mal viel Gas im Training gegeben, um auch dann im Herbst noch genügend Grundlagen zu haben. Das war schon ein Spiel mit dem Feuer und man hat auch dann Mitte der zweiten Halbzeit gesehen, dass wir dann etwas platt waren. Insgesamt war es aber dann doch ein verdienter Erfolg“, fasst Trainer Björn Hertl die Ereignisse zusammen.

TSV Ampfing: Bezirksliga-Auftaktsieg gegen den TSV Ebersberg Ampfing war von Beginn an ordentlich im Spiel, auch wenn noch nicht alle Rädchen ineinandergegriffen haben. Nach einer Viertelstunde brachte dann Bastian Grahovac die Schweppermänner mit einem schönen Schuss aus 16 Metern in Front, bei dem es für Ebersbergs Keeper Lukas Schmidmaier nichts zu halten gab. „Wir haben in der ersten Halbzeit kaum etwas zugelassen. Ebersberg war insgesamt nur über Standards, die wir meist gut verteidigt haben, gefährlich. Das stimmt mich positiv“, so Hertl der sich dann in der 31. Minute über einen besonderen Torschützen freuen konnte, als Kapitän Michael Steppan, „die personifizierte Torgefahr“, nach einer abgewehrten Ecke aus knapp 25 Metern gegen seinen langjährigen Ex-Verein die Kugel volley versenkte. „Sein erster Treffer nach einer Ewigkeit“, staunte Hertl. Genauer gesagt war es sein zweites Tor für die Schweppermänner, nach 651 Tagen Torlosigkeit - was für eine Geschichte!