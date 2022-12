Spiel in Weeze steht auf der Kippe Bezirksliga, Gruppe 4: Das Wetter könnte das Gastspiel des GSV Moers in Weeze verhindern.

In der Fußball-Bezirksliga ist für den Abend, 20 Uhr, das Nachholspiel zwischen dem Vorletzten TSV Weeze und dem Tabellendritten GSV Moers angesetzt. Doch ob die Partie tatsächlich über die Bühne gehen kann oder ins neue Jahr verlegt werden muss, steht noch in den Sternen. Der Grund: Die beiden Rasenplätze im August-Janssen-Sportzentrum sind gefroren. „Ich musste am Montagabend die Trainingseinheit abbrechen, weil die Verletzungsgefahr auf der glatten Fläche einfach zu groß war“, sagte TSV-Trainer Marcel Kempkes.