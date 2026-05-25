Spiel in Nattheim zum Auswärtsferfolg gedreht!

In einem intensiven Spiel hatte die TSG von Beginn an Vorteile, weil sehr früh attackiert wurde und unsere Mannschaft bei nicht ganz einfachen Platzverhältnissen erst einmal Mühe hatte, sich darauf einzustellen. Meist blieb es in der ersten halben Stunde bei Aktionen im Mittelfeld, doch in der 27.Minute spielte sich Nattheim einmal über ihre linke Seite durch und Hochholzner schloss mit einem satten Schuss zur Führung ab. Dieses Gegentor wirkte aber für unsere Mannschaft positiv, denn es war wie ein Wachmacher. Die letzte Viertelstunde bis zur Pause hatte man deutlich mehr vom Spiel und auch mehr Zug zum Tor als in der Anfangsphase. Das wurde in der Nachspielzeit auch belohnt, als Lukas Funk eine Viehöfer-Ecke zum 1:1 per Kopf versenkte. Auch in Durchgang zwei hatte man insgesamt mehr vom Spiel, auch wenn es durch viele Pfiffe zerfahren blieb. Man ließ sich davon aber nicht beeindrucken und spielte weiter nach vorne. In der 69.Minute hätte das 1:2 schon fallen können, doch Löffelads Schuss ging an die Latte. Drin war der Ball dann in der 79.Minute, als der eben erst eingewechselte Hannes Harsch mit seinem ersten Ballkontakt nach Vorlage Baumann die Führung erzielte. Die Heimelf versuchte nun in den letzten Minuten, noch einmal Druck zu machen. Das gelang zeitweise auch, dennoch war unsere Mannschaft dem 1:3 näher als Nattheim dem Ausgleich. Ilgs Schuss wurde in der Nachspielzeit nach einem Konter noch von der Linie geklärt. Auf der anderen Seite gab es noch einige Standardszenen, doch am Ende blieb es beim knappen, aber verdienten Auswärtssieg auf der Nattheimer Halde.