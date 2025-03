Spiel in Großenwörden wird zur Nebensache

"Ali hätte gewollt, dass wir spielen. Deshalb sagten wir die Partie nicht ab", so ein betroffener Großenwördener Coach Stephan Raschke. Seine Mannschaft, seit September 2024 zuhause sieglos, fand gut in die Partie. In den ersten zehn Minuten vergaben die Gastgeber zwei dicke Möglichkeiten. Einen Kopfball von Julian Heinsohn parierte Gästeschlussmann Pascal Lobin stark und Lennart Göhlich scheiterte aus fünf Metern. "Wiepenkathen versuchte es meistens mit langen Bällen auf die beiden Stürmer", sagt Raschke. Ausgerechnet Luca Törner, der seit Oktober 2017 nicht mehr in der 1. Kreisklasse traf, damals noch für den VfL Güldenstern Stade III, wurde aus den Augen verloren. Er konnte freistehend zum 0:1 verwerten.

Großenwörden vergibt weiter gute Chancen

Auch nach dem Wechsel ließen die Hausherren weitere gute Möglichkeiten aus. "Drei oder viermal hätten wir treffen können oder müssen. Ich glaube, wir hätten noch lange spielen können, ohne ein Tor zu erzielen. Die Jungs wollten, das spürte man. Das Tor machte dann wieder Wiepenkathen. Das spielten sie gut heraus", meint der Großenwördener Trainer, der im Abstiegskampf langsam mal wieder einen Dreier benötigt. Zwei Punkte Vorsprung sind es nur noch bis zu einem Platz unter dem berühmten Strich. Die kommenden drei Gegner sind Drochtersen/Assel V, Jork und Ahlerstedt/Ottendorf IV. Alles Teams aus der gefährdeten Zone.

Schiedsrichter: Christian Peters - Zuschauer: 80 - Tore: 0:1 Luca Törner, 0:2 Zeino Saroukhan