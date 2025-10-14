Dormagen gewinnt deutlich. – Foto: Olaf Moll

Spiel in Dormagen gerät für Rhenania Hochdahl zum Fiasko TSV Bayer Dormagen - SC Rhenania Hochdahl 8:2 (6:1). Da hat der Aufsteiger aber so richtig Lehrgeld gezahlt. Vor dem Anpfiff wähnte sich die Rhenania aufgrund der Vier-Punkte-Differenz noch auf Augenhöhe mit dem in der Liga längst etablierten Bayer-Team. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 TSV Bayer Rhenania H.

Doch die Realität sah ganz anders aus. Bereits früh (10., 15.) schnürte der 37-jährige TSV-Routinier Alexander Hauptmann einen Doppelpack. Wenig später (23.) erhöhte Dennis Marquet auf 3:0. Und es ging munter weiter und endete für den Gast in einem Fiasko. Torjäger Niclas Kuypers traf ebenfalls doppelt (32., 38.) zum 5:0, Hauptmann machte gar das halbe Dutzend voll (43.), bevor SCR-Kapitän „Bakka“ Barkammich mit einem an Oliver Krizanovic verursachten Foulelfmeter auf 1:6 verkürzte (45.).

"Jeder Spieler muss sich nach dieser Leistung an die eigene Nase fassen" Eine bis dahin desolate Vorstellung der Gäste, auf die Trainer Peter Burek natürlich äußerst kritisch zurückblickte: „Da braucht man nichts schönzureden. Die Dormagener waren uns bis zur Pause in allen Belangen überlegen, hatten die reifere Spielanlage. Die wollten dieses für sie auch wichtige Spiel unbedingt gewinnen. Diese Einstellung hat bei uns völlig gefehlt. Wir haben als Team überhaupt nicht funktioniert.“

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen TSV Bayer Rhenania Hochdahl Rhenania H. 8 2 Abpfiff Nach Wiederbeginn (49.) kassierten die Gäste zwar das 7:1 durch Marius Frassek, hielten aber das Geschehen in der Folge, wohl auch weil der TSV den Fuß vom Gas nahm, über weite Strecken ausgeglichen. Die Ergebniskorrektur zum Endstand erfolgte erst nach dem 8:1 (75.) von Dominik Dobras in der Nachspielzeit durch Krizanovic auf Zuspiel von David Szewczyk, der mit dem ebenfalls nach der Pause eingewechselten Philipp Gatzen ein wenig mehr Struktur ins Spiel brachte. Noch einmal Burek: „Jeder Spieler muss sich nach dieser Leistung an die eigene Nase fassen und sich hinterfragen, ob er heute wirklich alles für das Team gegeben hat.“