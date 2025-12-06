Spiel in der Landesliga erneut abgesagt

FV Sontheim/Brenz – GSV Maichingen 1:1

Schiedsrichter: Adrian Dobler (Leutkirch) - Zuschauer: 89

Tore: 0:1 Filippo Intemperante (12.), 1:1 Jorgo Kentiridis (67.)



TSVgg Plattenhardt – 1. FC Eislingen 2:0

Schiedsrichter: Alessandro Winter (Herbertingen ) - Zuschauer: 170

Tore: 1:0 Fabijan Krpan (68.), 2:0 Ekrem Servi (72.)



TSV Köngen – MTV Stuttgart 0:0

Schiedsrichter: Tobias Brugger (Illerrieden) - Zuschauer: 110

Tore: keine Tore



TV Echterdingen – TSV Bad Boll 2:5

Schiedsrichter: Tobias Grauf - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Fabio Malerba (6.), 1:1 Laurenziu Biemel (18. Foulelfmeter), 1:2 Francisco Römpfer (27.), 1:3 Yannick Ruther (39.), 1:4 Noah Ascherl (42.), 2:4 Florian Dölker (61.), 2:5 Baran Ates (87.)

---

Sa., 06.12.25 14:00 Uhr TSGV Waldstetten - SC Geislingen

So., 01.03.26 14:30 Uhr TSV Ehningen - SV Waldhausen

Do., 19.03.26 19:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - TSV Bernhausen

Do., 02.04.26 17:30 Uhr SV Böblingen - VfL Sindelfingen