Allgemeines
– Foto: Timo Babic

Spiel in der Landesliga erneut abgesagt

Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht auf das Nachholspiel.

Ursprünglich sollte das Gastspiel des SC Geislingen bei der TSGV Waldstetten am 15. Spieltag und damit vor zwei Wochen über die Bühne gehen. Das Wetter machte dem allerdings ein Strich durch die Rechnung. Nun wurde erneut das Nachholspiel wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.

Heute, 14:00 Uhr
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
Abgesagt

Das Nachholspiel wurde erneut abgesagt.

Das sind die übrigen Partien des 15. Spieltags

FV Sontheim/Brenz – GSV Maichingen 1:1
Schiedsrichter: Adrian Dobler (Leutkirch) - Zuschauer: 89
Tore: 0:1 Filippo Intemperante (12.), 1:1 Jorgo Kentiridis (67.)

TSVgg Plattenhardt – 1. FC Eislingen 2:0
Schiedsrichter: Alessandro Winter (Herbertingen ) - Zuschauer: 170
Tore: 1:0 Fabijan Krpan (68.), 2:0 Ekrem Servi (72.)

TSV Köngen – MTV Stuttgart 0:0
Schiedsrichter: Tobias Brugger (Illerrieden) - Zuschauer: 110
Tore: keine Tore

TV Echterdingen – TSV Bad Boll 2:5
Schiedsrichter: Tobias Grauf - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Fabio Malerba (6.), 1:1 Laurenziu Biemel (18. Foulelfmeter), 1:2 Francisco Römpfer (27.), 1:3 Yannick Ruther (39.), 1:4 Noah Ascherl (42.), 2:4 Florian Dölker (61.), 2:5 Baran Ates (87.)

Sa., 06.12.25 14:00 Uhr TSGV Waldstetten - SC Geislingen
So., 01.03.26 14:30 Uhr TSV Ehningen - SV Waldhausen
Do., 19.03.26 19:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - TSV Bernhausen
Do., 02.04.26 17:30 Uhr SV Böblingen - VfL Sindelfingen

