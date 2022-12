Spiel in der Kreisliga nun gewertet Gastgeber bekommen die drei Punkte.

Zuletzt lief es für den TSV Althütte in der Kreisliga A2 nicht gut. Vor dem 1:5 in Weiler zum Stein verlor der TSV das Nachholspiel zu Hause gegen den TSV Nellmersbach II mit 2:4. Wobei aus der Niederlage nun ein Sieg wurde, weil das Sportgericht die Partie mit 3:0 für Althütte gewertet hat. Der TSV hatte Einspruch eingelegt, da Nellmersbach in seinem Team zu viele Spieler aus dem Bezirksliga-Team eingesetzt hatte.

Facebook: @FuPaBKZ

Instagram: @FuPaBKZ

Twitch: @FuPaBKZ

Twitter: @FuPaBKZ

______________

Kontakt zu FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald

Ihr wollt auch etwas über euer Spiel erzählen oder es gibt Neuigkeiten in eurem Team oder eurem Verein? Dann schreibt FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Des Weiteren könnt ihr als Vereinsverwalter euer Team verwalten, den Kader anpassen und Spielerprofile bearbeiten oder den neuesten Transfer vermelden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. Zur Anmeldung auf FuPa geht es direkt hier - und natürlich ist alles kostenlos. Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de schicken.