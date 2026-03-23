Spiel in den letzten 10 Minuten noch gedreht!

Im Gegensatz zur Partie in Heuchlingen letzte Woche war man von Beginn an hellwach und konnte mit der ersten Torchance gleich in Führung gehen. Marius Gröbers Heber über die Abwehr zu Sokol Lutfiu nutzte dieser, in dem er den Ball ebenfalls über den herauseilenden Keeper der Gäste zum 1:0 lupfte. Leider war man nach einem Einwurf hinten zu passiv und kassierte wenige Minuten später das 1:1. Im ersten Durchgang passierte dann nicht mehr wirklich viel, erst in Hälfte zwei wurde es turbulent. Zunächst ging die SGM durch Hessenauers Volleyabnahme in Führung. Die Einwechslung von Felix Kaiser brachte dann die Wende, denn er setzte nach einer Stunde Till Siekmann ein, der den Ball in der Mitte mit links ins Tor bugsierte. Jetzt war man spielerisch am Drücker, pennte aber bei einem Eckball in der 78.Minute völlig und ließ Djuric das 2:3 erzielen. Mit dem Rücken zur Wand spielte man nun eine perfekte letzte Viertelstunde, indem man nochmal alle Kraft zusammennahm und auch in den entscheidenden Situationen die richtigen Entscheidungen fällte. Zunächst setzte sich Felix Knaus über die rechte Seite durch und spielte perfekt quer zu Pajtim Lutfiu, der den Ausgleich erzielte und nur zwei Minuten später sogar das 4:3 hätte machen können, wäre sein Schuss nicht auf die Querlatte geflogen. Dennoch blieb man am Drücker und holte einen Eckball in der 87.Minute heraus, den Jannik Bastillo perfekt auf den Kopf des eingelaufenen Niklas Kopp flankte und dieser das umjubelte 4:3 machte. Die Gäste waren nun deutlich angeschlagen und nur zwei Minuten später machte Pajtim Lutfiu, nachdem er mehrere Gegner aussteigen hatte lassen, mit dem 5:3 den entscheidenden Treffer. Zur Krönung machte er in der Nachspielzeit dann auch noch das 6:3 und damit seinen dritten Treffer in nur gut 10 Minuten. Am Ende ein verdienter, wenn auch spät erkämpfter Derbysieg gegen die SGM Königsbronn/Oberkochen II.