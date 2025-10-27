„Spiel, in dem alles passieren hätte können“ – WSV hält gegen Topteam Münsing lange mit

Lange haben die Unterammergauer Fußballer den Favoriten ärgern können. Doch am Ende stehen sie erneut in der Kreisliga ohne Punkte da. „Das war ein Spiel, bei dem so ziemlich alles hätte passieren können“, betonte WSV-Coach Tobias Benning nach der 0:2-Niederlage beim SV Münsing-Ammerland. „Wir hatten auch die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Andererseits, wenn Münsing seine Chancen zu Beginn der Partie besser nutzt, dann hätten wir genauso ganz bitter unter die Räder kommen können.“

Vor allem in der ersten Viertelstunde drückten die Gastgeber ordentlich aufs Gaspedal. Scheiterten jedoch an einem gut aufgelegten Marco Diroma oder am Aluminium. Nachdem diese Drangphase überstanden war, schwammen sich die Unterammergauer in ihrer 4-1-4-1-Formation ein wenig frei. Auf der Außenposition setzte sich Niklas Gansler durch, der auf den im Rückraum lauernden Adrian Vocaj passte. Dessen Abschluss ließ SV-Torhüter Tobias Werner abprallen, doch Tobias Speer setzte das Leder über den Querbalken.

An diesen bissigen Auftritt knüpfte der WSV im zweiten Abschnitt zunächst an. „Wir hatten den Gegner schon so weit, dass er sich gegenseitig angegiftet hat und unzufrieden wurde.“ Dann folgte der Nackenschlag. Simon Pilch schob zur Führung für den Favoriten ein, doch ob dieser überhaupt hätte zählen dürfen, zweifelt Benning an. „Leider aus einer ganz klaren Abseitsposition heraus.“ Hinten Pech und vorne kein Glück – so läuft es in der Regel, wenn man eh schon im Tabellenkeller steckt. So landete ein Kopfball von Alex Schwarz auch nicht zum Ausgleich im Netz, sondern klatschte nur ans Lattenkreuz. Ein Konter begrub alle Hoffnungen. „Ein Erfolgserlebnis ist uns derzeit nicht vergönnt. Aber wir haben versucht, auch ersatzgeschwächt Fußball zu spielen. Das zumindest können wir als positiven Aspekt mitnehmen.“