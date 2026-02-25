Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spiel gewertet: Drei Spieler aus der ersten Mannschaft eingesetzt
Aktuelle Informationen kommen aus dem Fußballbezirk Enz/Murr.
Rund um das Spielgeschehen vom Wochenende hat sich nun der Fußballbezirk Enz/Murr befasst und folgende Informationen dazu mitgeteilt.
Urteil des Sportgerichts Enz/Murr
Das Sportgericht Enz/Murr hat sich nachträglich mit dem Spiel der Kreisliga A2 zwischen dem TV Möglingen und dem TSV Heimerdingen II befasst.
Anlass war der Einsatz von drei Spielern der ersten Mannschaft des TSV Heimerdingen II, die in den letzten vier Spielen mindestens zweimal in der Startelf standen, in dieser Partie.
Die Überprüfung hat diesen Sachverhalt bestätigt. Daher wird das Spiel gemäß Urteil abweichend vom ursprünglichen Ergebnis 1:3 mit 3:0 Toren und 3 Punkten für den TV Möglingen sowie mit 0:3 Toren und 0 Punkten für den TSV Heimerdingen II gewertet.
