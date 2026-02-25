 2026-02-20T12:29:42.904Z

Spiel gewertet: Drei Spieler aus der ersten Mannschaft eingesetzt

Aktuelle Informationen kommen aus dem Fußballbezirk Enz/Murr.

Rund um das Spielgeschehen vom Wochenende hat sich nun der Fußballbezirk Enz/Murr befasst und folgende Informationen dazu mitgeteilt.

Urteil des Sportgerichts Enz/Murr
Das Sportgericht Enz/Murr hat sich nachträglich mit dem Spiel der Kreisliga A2 zwischen dem TV Möglingen und dem TSV Heimerdingen II befasst.
Anlass war der Einsatz von drei Spielern der ersten Mannschaft des TSV Heimerdingen II, die in den letzten vier Spielen mindestens zweimal in der Startelf standen, in dieser Partie.
Die Überprüfung hat diesen Sachverhalt bestätigt. Daher wird das Spiel gemäß Urteil abweichend vom ursprünglichen Ergebnis 1:3 mit 3:0 Toren und 3 Punkten für den TV Möglingen sowie mit 0:3 Toren und 0 Punkten für den TSV Heimerdingen II gewertet.
Das ist die aktuelle Tabelle der Kreisliga A2 Enz/Murr

1. SpVgg Renningen 16 14-1-1 62:15 43
2. Drita Kosova Kornwestheim 16 14-1-1 68:22 43
3. Spvgg Weil der Stadt 15 11-1-3 52:32 34
4. Spvgg Warmbronn 16 9-2-5 41:28 29
5. TSV Münchingen II 16 8-1-7 26:27 25
6. TSF Ditzingen 16 6-3-7 27:28 21
7. TV Möglingen 15 7-0-8 35:38 21
8. SKV Rutesheim (U23) II 15 6-2-7 44:31 20
9. SV Gebersheim 16 4-5-7 24:30 17
10. TSV Höfingen 16 4-5-7 19:32 17
11. TSV Flacht 15 4-4-7 23:34 16
12. SV Leonberg/Eltingen II 16 5-1-10 38:56 16
13. KSV Renningen 16 4-3-9 27:55 15
14. FC Gerlingen 16 3-3-10 27:59 12
15. TSV Heimerdingen 1910 II 16 2-2-12 29:55 8

