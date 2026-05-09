Spiel gegen Eichede: Viele VfR-Spieler gehen auf dem Zahnfleis von Olaf Wegerich · Heute, 09:55 Uhr · 0 Leser

Kann Ola Adesanya hier gegen die Kaltenkirchener TS das Spiel von Rasensport ankurbeln. – Foto: Olaf Wegerich

Zum letzten Heimspiel der Saison empfängt der VfR Neumünster am kommenden Sonntag den Drittplatzierten SV Eichede. Anstoß in der Grümmi-Arena in der Geerdtsstraße ist um 14.00 Uhr. Bereits am letzten Mittwoch duellierten sich beide Mannschaften im Eicheder Ernst-Wagener-Stadion und trennten sich nach neunzig Minuten torlos. Dabei handelte es sich um eine Nachholbegnung vom 14. Spieltag. Damit ist auch das letzte Nachholspiel, das Rasensport nach einem Mammutprogramm in den vergangenen Wochen noch zu absolvieren hatte, Geschichte.

Inzwischen kriecht die Mannschaft von Trainer Danny Cornelius, die in dieser Saison ihren treuen und lautstarken Fans so viel Freude bereitet hat, personell auf dem Zahnfleisch. Das wurde schon bei der schmerzhaften 0:6-Klatsche am letzten Wochenende gegen die in allen Belangen überlegenen Kieler Jungprofis, die ausgeruht und mit voller Kapelle in das Spiel gehen konnten, mehr als deutlich. Da ist es dann schon ein gravierender Unterschied und Wettbewerbsvorteil, dass die Kieler auf Spieler aus dem Zweitligakader oder zusätzlich noch auf hoch motivierte, gut ausgebildete Talente aus der U19 zurückgreifen konnten.

Dennoch bleibt für Rasensport aus dieser Saison viel Positives hängen. Mit Kilia Kiel und dem Heider SV konnte man in der Hinrunde sowohl dem Meister als auch dem Vizemeister empfindliche Niederlagen zufügen. Den neuen Titelträger SV Todesfelde hatte man im Rückspiel am Rande einer Niederlage. Zudem lockte das spannende Stadtderby gegen den PSV fast 1000 Zuschauer an. Zudem übertrifft der 5. Platz, den es zu verteidigen gilt, alle sportlichen Erwartungen. Ein Verdienst von Trainer Danny Cornelius und seinem Staff, die es geschafft haben, die Entwicklung vieler Spieler positiv voranzutreiben. Ein gutes Beispiel dafür ist die Entwicklung von Ilir Serifi, dessen Dienste sich nun der Regionalligist SC Weiche 08 Flensburg gesichert hat. Aufgrund der angespannten Personalsituation bei Rasensport wäre es vermessen, mit zu großen Erwartungen in die letzten beiden Saisonspiele zu gehen. Daher sind die Erwartungen auch eher bescheiden: „Wir freuen uns, dass die Saison sich endlich dem Ende neigt. Die englischen Wochen waren sehr kräfteraubend, weshalb aktuell auch viele Spieler auf dem Zahnfleisch gehen“, sagte VfR-Coach Danny Cornelius.