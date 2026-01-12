Spiel gegen Bayern vorverlegt: Haching startet eine Woche früher

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching startet heute (10 Uhr) im Unterhachinger Sportpark wieder in die Vorbereitung auf die Restrunde in der Regionalliga Bayern. SpVgg-Cheftrainer Sven Bender hat dabei einen sechswöchigen Winterfahrplan zusammengestellt, der Trainingseinheiten rund um den Sportpark und der Sportschule Oberhaching sowie mehrere Testspiele gegen Teams aus Österreich, Bayern und Baden-Württemberg umfasst.

Vor dem um eine Woche nach vorne vorverlegten Restrundenauftakt am 20. Februar haben die Hachinger insgesamt sechs Testspiele eingeplant. Den Auftakt macht die Partie am 23. Januar (13 Uhr) im oberösterreichischen Weißkirchen an der Traun gegen den FC Graz II. Nach dem Freundschaftsspiel gegen die Bundesliga-Reserve aus der Steiermark testet der Tabellenzweite der Regionalliga Bayern in Ottobrunn am 27. Januar (19 Uhr) gegen den eine Klasse tiefer spielenden Bayernligisten TuS Geretsried, bevor am darauffolgenden Samstag, 31. Januar (14 Uhr), das Duell beim baden-württembergischen Südwest-Regionalligisten Stuttgarter Kickers ansteht.