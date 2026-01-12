Spiel gegen Bayern vorverlegt: Haching startet eine Woche früher

Regionalligist SpVgg Unterhaching startet heute in die Vorbereitung. Das erste Pflichtspiel gegen den FC Bayern II wurde vorverlegt.
Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching startet heute (10 Uhr) im Unterhachinger Sportpark wieder in die Vorbereitung auf die Restrunde in der Regionalliga Bayern. SpVgg-Cheftrainer Sven Bender hat dabei einen sechswöchigen Winterfahrplan zusammengestellt, der Trainingseinheiten rund um den Sportpark und der Sportschule Oberhaching sowie mehrere Testspiele gegen Teams aus Österreich, Bayern und Baden-Württemberg umfasst.
Vor dem um eine Woche nach vorne vorverlegten Restrundenauftakt am 20. Februar haben die Hachinger insgesamt sechs Testspiele eingeplant. Den Auftakt macht die Partie am 23. Januar (13 Uhr) im oberösterreichischen Weißkirchen an der Traun gegen den FC Graz II. Nach dem Freundschaftsspiel gegen die Bundesliga-Reserve aus der Steiermark testet der Tabellenzweite der Regionalliga Bayern in Ottobrunn am 27. Januar (19 Uhr) gegen den eine Klasse tiefer spielenden Bayernligisten TuS Geretsried, bevor am darauffolgenden Samstag, 31. Januar (14 Uhr), das Duell beim baden-württembergischen Südwest-Regionalligisten Stuttgarter Kickers ansteht.
Nach dem anschließenden Test am 4. Februar (17.30 Uhr, Ort offen) gegen den drittklassigen österreichischen Club Wacker Innsbruck folgt eine Woche später (11. Februar, 19 Uhr) ein Spiel im Heimatlandkreis beim Bayernligisten SV Heimstetten. Die Generalprobe steigt dann eine knappe Woche vor dem Auftakt am 14. Februar (13 Uhr) beim österreichischen Zweitligisten SC Austria Lustenau.
Der Pflichtspielauftakt ins neue Kalenderjahr findet früher statt. Die Partie beim FC Bayern II am 20. Februar (19 Uhr) im Grünwalder Stadion ist nun das erste Spiel für Benders Mannschaft. Dieses Duell der beiden Kooperationspartner war zuvor erst im März anberaumt gewesen und wurde vorverlegt, um die Vorbereitungszeit etwas zu verkürzen. Der Nachholtermin für den vor Weihnachten ausgefallenen Heimspieltag gegen den FC Augsburg II steht mittlerweile auch fest. Die Hachinger treten gegen die Bundesliga-Reserve am Dienstag, 17. März (19 Uhr), im Unterhachinger UhlsportPark an.
Aus personeller Sicht bleibt abzuwarten, wer heute beim Trainingsauftakt erscheint. Rückkehrer Gibson Adu dürfte dazugehören, ansonsten haben die Hachinger Verantwortlichen in der Winterpause prinzipiell mit keinen externen Neuzugängen geplant.